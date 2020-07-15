Trump Yeni Çevre Düzenlemesini Bugün Açıklıyor

ABD Başkanı Donald Trump, otoyol ve doğal gaz boru hattı inşası gibi büyük altyapı projelerinde çevresel değerlendirme sürecini hızlandıracak yeni bir federal düzenleme açıklamaya hazırlanıyor. Trump’ın tepki çeken bu hamlesi, 50 yıldır yürürlükte olan çevre koruma yasasını iptal girişimi olarak yorumlanıyor.
Trump’ın, ülkedeki altyapı ihtiyaçlarını daha hızlı karşılamayı amaçlayan yeni çevre düzenlemesini bugün yapacağı Atlanta ziyareti sırasında açıklaması bekleniyor. Beyaz Saray, ABD liderinin ilk kez geçtiğimiz Ocak ayında gündeme getirdiği yeni çevresel düzenlemenin Amerika’nın yeniden inşasını teşvik edeceğini belirtti.
Yeni düzenleme, altyapı projelerinin kapsamlı çevresel etki değerlendirmesinin en fazla iki yıl içinde, daha dar kapsamlı değerlendirmelerinse bir yıl içinde yapılması şartını getiriyor.
Ülkedeki çevre örgütleri Trump’ın bu girişimini, projelerin Ulusal Çevresel Politika Yasası çerçevesinde gözden geçirilmesini ve değerlendirilmesini kısıtlama çabası olarak yorumluyor.
Nesli tehlikedeki türleri kurtarmaya çalışan Biyolojik Çeşitlilik Merkezi’nden Brett Hartl, “Bu son 40 yılda çevreyi kirletenlere verilen en büyük hediye olabilir” diyor.
Göreve geldiğinden beri çevre yasasını eleştiren Başkan Trump, istihdamı arttırmak için mevcut düzenlemelerin değişmesi gerektiğini savunuyor.
Ancak çevre örgütleri, düzenlemelerden geri adım atılmasının kamu sağlığını tehdit ettiğini ve küresel ısınmayla mücadeleyi zorlaştırdığını söylüyor. Ülkedeki altyapı yatırımlarının nasıl hızlandırılacağı konusunda Kongre ve Beyaz Saray arasında fikir ayrılığı yaşanırken, Trump bu konuda ilerleme kaydetmek için kısıtlayıcı düzenlemeleri iptal etmeye çalışıyor.
Trump aylar önce çevresel değerlendirme alanında yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığını ilk kez açıkladığında, “Bürokratik sistem ihtiyaçlarımızı inşa etmemize engel olduğu sürece, ABD rekabet edemez ve zenginleşemez” demişti.
Trump’ın bugün ziyaret edeceği Atlanta, Georgia eyaletinin başkenti. Georgia, başkanlık seçim sonuçlarını belirleyen kilit eyaletlerden biri. Trump, 2016’ta Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu eyaleti yüzde 5 farkla kazanmıştı. Ancak son seçim anketlerine göre Trump, Demokrat Parti’nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan eski başkan yardımcısı Joe Biden’ın gerisinde yer alıyor. Trump başkan seçildiğinden bu yana Georgia’yı sekiz, Atlanta’yı beş kez ziyaret etti.
Trump’ın ziyareti öncesinde Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, yeni çevre düzenlemesinin Atlanta yakınındaki 75 numaralı otoyolun genişlemesini hızlandıracağı vurgulandı. Önemli bir nakliye yolu olduğu için trafiğin sürekli tıkandığı karayoluna, sadece ticari tırların kullanacağı iki şerit eklenmesi planlanıyor. Eyalet yönetimi, yeni federal düzenleme gündeme gelmeden önce, geçtiğimiz sonbaharda, karayolu projesinin beklenenden daha erken tamamlanacağını ve 2028’de hizmete gireceğini açıklamıştı.
Yeni federal düzenlemeyi destekleyen veya karşı çıkan binlerce Amerikalı görüşlerini Çevresel Kalite Konseyi’ne bildirdi.
Trump’ın girişimini destekleyen ABD Ticaret Odası, Konsey’e gönderdiği mektupta Kuzey Carolina’da Hatteras Adası’nı Bodie Adası’na bağlayan köprüyü örnek gösteriyor ve projenin çevresel düzenlemelerin yol açtığı gecikmelerden dolayı 25 yılda tamamlandığını, inşasınınsa sadece üç yıl sürdüğünü ve bu durumun ekonomik büyümeyi baltaladığını vurguluyor.
Yeni düzenlemeye karşı çıkan Doğal Kaynakları Savunma Konseyi’yse, 50 yıl önce Ulusal Çevresel Politika Yasası’nı onaylarken Kongre’nin çevresel koruma ile ekonomik kalkınmanın birbiriyle bağdaşmayan iki hedef olduğunun bilincinde olduğunun altını çiziyor. Konsey, önerilen yeni düzenleme sonucunda projelerin, çevresel etkileri göz önüne alınmadan onaylanacağı konusunda uyarıyor.
Trump’ın Georgia ziyareti, rakibi Biden’ın konutlarda enerji tasarrufunu arttırmaya ve tarım sektöründe çevreyi koruma çalışmalarını teşvik etmeye odaklanan altyapı planını açıklamasından bir gün sonra gerçekleşiyor. Biden, başkan seçildiği takdirde, planında önerdiği enerji projelerine dört yıl içinde 2 milyar dolar bütçe ayırmayı vadediyor.
Öte yandan, Temsilciler Meclisi ve Senato, altyapı harcamaları konusunda tamamen farklı planlar öneriyor. Demokratlar’ın kontrolundaki Temsilciler Meclisi yol ve köprü yatırımlarının yanı sıra okulların, konutların, su ve kanalizasyon sistemlerinin iyileştirilmesine 1,5 milyar dolarlık bir bütçe ayırırken, Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato geçen yıl, yol ve köprü yapımına 287 milyar dolar bütçe ayıran bir yasayı onayladı.