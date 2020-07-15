Trump Yeni Çevre Düzenlemesini Bugün Açıklıyor

ABD Başkanı Donald Trump, otoyol ve doğal gaz boru hattı inşası gibi büyük altyapı projelerinde çevresel değerlendirme sürecini hızlandıracak yeni bir federal düzenleme açıklamaya hazırlanıyor. Trump’ın tepki çeken bu hamlesi, 50 yıldır yürürlükte olan çevre koruma yasasını iptal girişimi olarak yorumlanıyor.

Trump’ın, ülkedeki altyapı ihtiyaçlarını daha hızlı karşılamayı amaçlayan yeni çevre düzenlemesini bugün yapacağı Atlanta ziyareti sırasında açıklaması bekleniyor. Beyaz Saray, ABD liderinin ilk kez geçtiğimiz Ocak ayında gündeme getirdiği yeni çevresel düzenlemenin Amerika’nın yeniden inşasını teşvik edeceğini belirtti.

Yeni düzenleme, altyapı projelerinin kapsamlı çevresel etki değerlendirmesinin en fazla iki yıl içinde, daha dar kapsamlı değerlendirmelerinse bir yıl içinde yapılması şartını getiriyor.

Ülkedeki çevre örgütleri Trump’ın bu girişimini, projelerin Ulusal Çevresel Politika Yasası çerçevesinde gözden geçirilmesini ve değerlendirilmesini kısıtlama çabası olarak yorumluyor.