HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump Yeni Çevre Düzenlemesini Bugün Açıklıyor

Trump Yeni Çevre Düzenlemesini Bugün Açıklıyor

15.07.2020 20:27 | Son Güncelleme

Başkan Trump, otoyol ve doğal gaz boru hattı inşası gibi büyük altyapı projelerinde çevresel değerlendirme sürecini hızlandıracak yeni bir düzenleme açıklayacak

Trump Yeni Çevre Düzenlemesini Bugün Açıklıyor

ABD Başkanı Donald Trump, otoyol ve doğal gaz boru hattı inşası gibi büyük altyapı projelerinde çevresel değerlendirme sürecini hızlandıracak yeni bir federal düzenleme açıklamaya hazırlanıyor. Trump’ın tepki çeken bu hamlesi, 50 yıldır yürürlükte olan çevre koruma yasasını iptal girişimi olarak yorumlanıyor.

Trump’ın, ülkedeki altyapı ihtiyaçlarını daha hızlı karşılamayı amaçlayan yeni çevre düzenlemesini bugün yapacağı Atlanta ziyareti sırasında açıklaması bekleniyor. Beyaz Saray, ABD liderinin ilk kez geçtiğimiz Ocak ayında gündeme getirdiği yeni çevresel düzenlemenin Amerika’nın yeniden inşasını teşvik edeceğini belirtti.

Yeni düzenleme, altyapı projelerinin kapsamlı çevresel etki değerlendirmesinin en fazla iki yıl içinde, daha dar kapsamlı değerlendirmelerinse bir yıl içinde yapılması şartını getiriyor.

Ülkedeki çevre örgütleri Trump’ın bu girişimini, projelerin Ulusal Çevresel Politika Yasası çerçevesinde gözden geçirilmesini ve değerlendirilmesini kısıtlama çabası olarak yorumluyor.

Nesli tehlikedeki türleri kurtarmaya çalışan Biyolojik Çeşitlilik Merkezi’nden Brett Hartl, “Bu son 40 yılda çevreyi kirletenlere verilen en büyük hediye olabilir” diyor.

Göreve geldiğinden beri çevre yasasını eleştiren Başkan Trump, istihdamı arttırmak için mevcut düzenlemelerin değişmesi gerektiğini savunuyor.

Ancak çevre örgütleri, düzenlemelerden geri adım atılmasının kamu sağlığını tehdit ettiğini ve küresel ısınmayla mücadeleyi zorlaştırdığını söylüyor. Ülkedeki altyapı yatırımlarının nasıl hızlandırılacağı konusunda Kongre ve Beyaz Saray arasında fikir ayrılığı yaşanırken, Trump bu konuda ilerleme kaydetmek için kısıtlayıcı düzenlemeleri iptal etmeye çalışıyor.

Trump aylar önce çevresel değerlendirme alanında yeni bir düzenleme üzerinde çalıştığını ilk kez açıkladığında, “Bürokratik sistem ihtiyaçlarımızı inşa etmemize engel olduğu sürece, ABD rekabet edemez ve zenginleşemez” demişti.

Trump’ın bugün ziyaret edeceği Atlanta, Georgia eyaletinin başkenti. Georgia, başkanlık seçim sonuçlarını belirleyen kilit eyaletlerden biri. Trump, 2016’ta Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu eyaleti yüzde 5 farkla kazanmıştı. Ancak son seçim anketlerine göre Trump, Demokrat Parti’nin başkan adayı olmasına kesin gözüyle bakılan eski başkan yardımcısı Joe Biden’ın gerisinde yer alıyor. Trump başkan seçildiğinden bu yana Georgia’yı sekiz, Atlanta’yı beş kez ziyaret etti.

Trump’ın ziyareti öncesinde Beyaz Saray’dan yapılan açıklamada, yeni çevre düzenlemesinin Atlanta yakınındaki 75 numaralı otoyolun genişlemesini hızlandıracağı vurgulandı. Önemli bir nakliye yolu olduğu için trafiğin sürekli tıkandığı karayoluna, sadece ticari tırların kullanacağı iki şerit eklenmesi planlanıyor. Eyalet yönetimi, yeni federal düzenleme gündeme gelmeden önce, geçtiğimiz sonbaharda, karayolu projesinin beklenenden daha erken tamamlanacağını ve 2028’de hizmete gireceğini açıklamıştı.

Yeni federal düzenlemeyi destekleyen veya karşı çıkan binlerce Amerikalı görüşlerini Çevresel Kalite Konseyi’ne bildirdi.

Trump’ın girişimini destekleyen ABD Ticaret Odası, Konsey’e gönderdiği mektupta Kuzey Carolina’da Hatteras Adası’nı Bodie Adası’na bağlayan köprüyü örnek gösteriyor ve projenin çevresel düzenlemelerin yol açtığı gecikmelerden dolayı 25 yılda tamamlandığını, inşasınınsa sadece üç yıl sürdüğünü ve bu durumun ekonomik büyümeyi baltaladığını vurguluyor.

Yeni düzenlemeye karşı çıkan Doğal Kaynakları Savunma Konseyi’yse, 50 yıl önce Ulusal Çevresel Politika Yasası’nı onaylarken Kongre’nin çevresel koruma ile ekonomik kalkınmanın birbiriyle bağdaşmayan iki hedef olduğunun bilincinde olduğunun altını çiziyor. Konsey, önerilen yeni düzenleme sonucunda projelerin, çevresel etkileri göz önüne alınmadan onaylanacağı konusunda uyarıyor.

Trump’ın Georgia ziyareti, rakibi Biden’ın konutlarda enerji tasarrufunu arttırmaya ve tarım sektöründe çevreyi koruma çalışmalarını teşvik etmeye odaklanan altyapı planını açıklamasından bir gün sonra gerçekleşiyor. Biden, başkan seçildiği takdirde, planında önerdiği enerji projelerine dört yıl içinde 2 milyar dolar bütçe ayırmayı vadediyor.

Öte yandan, Temsilciler Meclisi ve Senato, altyapı harcamaları konusunda tamamen farklı planlar öneriyor. Demokratlar’ın kontrolundaki Temsilciler Meclisi yol ve köprü yatırımlarının yanı sıra okulların, konutların, su ve kanalizasyon sistemlerinin iyileştirilmesine 1,5 milyar dolarlık bir bütçe ayırırken, Cumhuriyetçiler’in çoğunlukta olduğu Senato geçen yıl, yol ve köprü yapımına 287 milyar dolar bütçe ayıran bir yasayı onayladı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!e-Dönüşüm İnovasyonlarında Lider QNB Finansbank!
Kanada'da aracın içinde cesetleri bulunmuştu! Kayıp baba aranıyorKanada'da aracın içinde cesetleri bulunmuştu! Kayıp baba aranıyor
ALES başvuru işlemleri ÖSYM AİS'te başladı! İşte ALES başvuru tarihleriALES başvuru işlemleri ÖSYM AİS'te başladı! İşte ALES başvuru tarihleri

En Çok Okunan Haberler

İlk defa ev alacaklara devletten geri ödemesiz hibe desteği!

İlk defa ev alacaklara devletten geri ödemesiz hibe desteği!

Çinli viroloğun koronavirüs açıklaması kan dondurdu

Çinli viroloğun koronavirüs açıklaması kan dondurdu

Şırnak'ta uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Şırnak'ta uzman çavuş 10 yaşındaki çocuğa istismarda bulundu iddiası!

Valilik uyardı: Koronavirüs vakaları artıyor

Valilik uyardı: Koronavirüs vakaları artıyor

Coşkun Sabah'ın kızı güzelliğiyle büyüledi

Coşkun Sabah'ın kızı güzelliğiyle büyüledi

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan dikkat çeken mesajlar

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan dikkat çeken mesajlar

İlginizi Çekebilir

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Ermenistan Azerbaycan çatışması! Bakü'de orduya destek yürüyüşü

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Ayasofya tepkisi

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

ABD'den ilk Ayasofya yorumu: Hayal kırıklığı

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Ayasofya'nın ibadete açılmasına Yunanistan'dan sert tepki!

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Tek bir kare fotoğraf dünyayı ayağa kaldırdı

Diğer Haberler
BM'den 'Suriye'de Kovid-19 vakaları artıyor' uyarısı

BM uyardı: Suriye'de vakalar artıyor

ABD Başkanı Donald Trump'tan idam açıklaması: Yönetimim rahat uyumayacak

Trump'tan idam açıklaması: Yönetimim rahat uyumayacak

Son dakika: Tunus Başbakanı İlyas el-Fahfah istifasını sundu

Ülkeyi sarsan karar: Başbakan istifasını sundu

Kanada'da aracın içinde cesetleri bulunmuştu! Kayıp baba aranıyor

Kanada'da aracın içinde cesetleri bulunmuştu! Kayıp baba aranıyor

ABD'den tehditkar TürkAkım açıklaması: Hemen çıkın

ABD'den tehditkar açıklama: Hemen çıkın

ABD Başkanı Trump'tan heyecanlandıran koronavirüs aşısı mesajı

Trump'tan heyecanlandıran açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.