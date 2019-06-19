Trump, yeni dönem başkan adaylığı için seçim kampanyasına başladı

2016 yılındaki seçimler öncesinde gündeme getirdiği yasa dışı göçmenler, Meksika sınırına duvar, medyanın tavrı ve eski Demokrat rakibi Hillary Clinton hakkındaki görüşlerini yeniden hatırlatan Trump, bunlara ilaveten Rusya soruşturmasına da konuşmasında geniş yer ayırdı.

Trump, kendine oy veren seçmeni yeniden oy vermeye çağırırken, "ABD Başkanı olarak ikinci dönem seçim kampanyamı resmen başlatmak üzere huzurunuza geldim. Söz veriyorum, sizi asla yüz üstü bırakmayacağım." şeklinde konuştu.

- "Sizi asla yüz üstü bırakmayacağım"

Konuşmasında ağırlıklı olarak göreve geldiği günden bu yana yaklaşık 2,5 yıllık süreçte neler yaptığını anlatan Trump, kendisinin Washington'da yerleşik düzeni Amerikan halkı adına sarstığını ve Demokratların bunu sabote etmeye çalıştığını savundu.

Amway Center'da düzenlenen mitingde sahneye eşi Melania Trump ile çıkan ABD Başkanına, Başkan Yardımcısı Mike Pence ve eşi Karen Pence de destek verdi.

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, "2020'de Demokratlara gidecek her oy radikal sosyalizmin yükselişine ve Amerikan rüyasının mahvolmasına gidecektir." dedi.

- "Radikal sosyalizmin yükselişine gider"

Demokrat rakiplerini "radikal-sol" kavramıyla tanımlayan Trump, "2020'de Demokratlara gidecek her oy radikal sosyalizmin yükselişine ve Amerikan rüyasının mahvolmasına gidecektir." değerlendirmesini yaptı.

"Demokratlar ülkemizi mahvetmeye çalışıyor; biz bunu biliyoruz ve buna izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullanan Trump, muhtemel Demokrat rakiplerine de gözdağı verdi.

Latin Amerika ülkelerinden gelen göçmenler konusuna sık sık değinen Trump, "Kanuna uyan vatandaşlar için ülkemizin bir sığınak olması gerektiğine inanıyoruz ancak suçlu yabancılara değil." şeklinde konuştu.

Trump ayrıca, Demokratların yasalara uymayan kişileri ya da suçluları da göçmen olarak kabul etmeye hazır olduklarını savundu.

- "Tarihin en büyük cadı avıydı"

Rusya soruşturmasına da değinen Trump, "Siyasi tarihin en büyük cadı avını yaşadık. Bu, seçim sonuçlarını yok saymaya cüret eden yasa dışı bir girişimdi." dedi.

Trump, "2,5 yıl boyunca kuşatma altındaydık. (Yaptığımız işleri) Yeniden yapmak istediler. Başka hiçbir başkan bu muameleye maruz kalmamalı. Bu büyük bir oyundu." ifadelerini kullandı ve Rusya soruşturmasının kendi başkanlığını engellemeye çalıştığını savundu.