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Trump, yeni Enerji Bakanı adayını açıkladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.10.2019 23:08 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump: - "Yeni Enerji Bakanı olarak Bakan Yardımcısı Dan Brouillette'yi aday göstermekten memnuniyet duyuyorum. Dan'ın sektörde eşsiz bir deneyimi var, muhteşem bir iş çıkaracağından şüphem yok"

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump, yıl sonunda görevinden ayrılacak Enerji Bakanı Rick Perry'nin koltuğu için Bakan Yardımcısı Dan Brouillette'yi aday göstereceğini açıkladı.

Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, verdiği hizmetler için Perry'e teşekkür etti, bakanın yıl sonunda görevinden ayrılacağını belirtti.

Perry'nin daha önce Teksas Valiliği yaptığını, ardından Enerji Bakanlığı görevine geldiğini anımsatan Trump, "Rick aynı zamanda benim dostum. Yeni Enerji Bakanı olarak Bakan Yardımcısı Dan Brouillette'yi aday göstermekten memnuniyet duyuyorum. Dan'ın sektörde eşsiz bir deneyimi var, muhteşem bir iş çıkaracağından şüphem yok." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, dün Teksas'ta yaptığı açıklamada, Perry'nin yıl sonunda görevinden ayrılacağını açıklamıştı.

Perry'nin bu kararının kendisini şaşırtmadığını ifade eden Trump, "Bunu 6 ay önceden biliyordum. Bana yıl sonunda görevinden ayrılıp başka bir iş yapmak istediğini söylemişti. O muhteşem bir adam." ifadesini kullanmıştı.

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abd başkanı donald trump Bakan Yardımcısı Dan Brouillette Enerji Bakanı Rick Perry

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