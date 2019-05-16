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Trump yeni göç planını yayınladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.05.2019 23:44 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, ABD halkını ve yasa koyucuları mevcut sistemin yeniden düzenlenmesi gerektiğine ikna etmek amacıyla hazırladığı göç planının taslağını sundu.ABD’nin yeni göç alma politikası üzerine hazırladığı planı anlatan ABD Başkanı Donald Trump hazırladığı planın, ABD’de yaşamak isteyenlerin yararına olduğunu iddia etti.

ABD Başkanı Donald Trump, ABD halkını ve yasa koyucuları mevcut sistemin yeniden düzenlenmesi gerektiğine ikna etmek amacıyla hazırladığı göç planının taslağını sundu.
ABD’nin yeni göç alma politikası üzerine hazırladığı planı anlatan ABD Başkanı Donald Trump hazırladığı planın, ABD’de yaşamak isteyenlerin yararına olduğunu iddia etti. Trump planı hakkında, “Teklifimiz Amerikan yanlısı, göçmen yanlısı ve işçi yanlısı Herkesin Amerikan rüyasını gerçekleştirmesine yardımcı olacak" ifadelerini kullandı.

“İş bilen göçmenlere karşı ayrıcalık tanıyacağız”
Planın liyakate dayalı olacağını açıklayan Trump, “Artık yetenekli ve iş bilen göçmenlere karşı ayrıcalık tanıyacağız. Bu istisnai öğrencilerin ABD’de kalmasını istiyoruz” dedi.
ABD Başkanı, geleneksel yeşil kartların (Green Card), ‘Amerikan Vatandaşı Vize’si adını verdiği bir başka ikâmetgah türüyle değiştirileceğini de açıkladı. Trump ayrıca hazırladığı planın sınır aktiviteleri sayesinde kendiliğinden finanse edilecek güçlü bir sınır güvenlik paketini de içerdiğini belirterek Meksika sınırına yapılmasını istediği duvarın zaten inşa halinde olduğunu ve yapımının çok hızlı ilerlediğini belirtti.

Trump ‘nitelikli göçmen’ için ısrarcı
Trump’ın damadı ve danışmanı Jared Kushner tarafından desteklenen girişim, sınır güvenliği ve göçmenler için kalıcı ikametgah kartları olarak kabul edilen yeşil kart sisteminin yüksek nitelikli insanlara yardım etmek için mevcut sistemle değiştirmeye odaklanmış durumda. Planın, Kanada ve diğer ülkeler tarafından uygulananlara benzer bir vize sistemi uygulaması bekleniyor.
ABD bugüne kadar olduğu gibi aynı sayıda oturma izni verecek. Ancak istisna olarak öğrencilere, profesyonellere ve teknik diploma sahibi kişilere öncelik sağlanacak. Dikkate alınacak diğer faktörler ise yaş, İngilizce yeterliliği ve ABD’li şirketlerinden alınan iş teklifleri olacak.

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