Trump Yeni Göçmenlik Planını Açıkladı

Başkan Donald Trump uzun süredir beklenen göçmenlikle ilgili planını açıkladı. Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada Trump, göçmenlik kabul süreçlerinde aile bağları ve insani ihtiyaç faktörünü azaltırken, onun yerine liyakata dayalı bir sistemin getirilmesinin amaçlandığını söyledi.
Trump sözlerine "Bugün burada toplanma amacımız Amerika’da adil, modern ve kanuna uygun bir göç sistemi oluşturmak. Amerika’nın göç sistemini ulusumuzun gururu haline getirecek, vatandaşlarımızın nesiller boyu refah içinde olacakları bir sistem oluşturmalıyız” diyerek başladı.
Trump, “Demokratlar sınırları açmayı ve Amerikalı işçilerin maaşlarını düşürmeyi istiyor, bizse önce ABD’li çalışanların ücretlerini arttırmak istiyoruz. Bizim önerimiz Amerika yanlısı, göçmen yanlısı ve işçi yanlısı. Bu milyonlarca göçmen de dahil herkesin işine yarayacak bir plan” diye konuştu.
Trump planın iki hedefi olduğunu, birincisinin yasadışı göçü önlemek ve sınırı güçlendirmek, ikincisinin de yeni bir yasal göç sistemi oluşturmak olduğunu söyledi.
Başkan Trump bu sistemin Amerikalılar’ın işlerini ve değerlerini koruyacak ve dünyanın en iyilerinin ülkeye kabul edileceği bir sistem olacağına vurgu yaptı.
Planın sınır güvenliğine ilişkin boyutunun, siyasetçiler tarafından değil güvenlik yetkililerinden alınan bilgiler doğrultusunda hazırlandığını söyleyen Trump, sınırın mevcut durumda yeterince mali kaynakla desteklenmediğini belirtti.
Planın amaçları arasında insan ve uyuşturucu kaçakçılığının önlenmesinin bulunduğunu söyleyen Trump, sınırın ticaret açısından önemini hatırlattı ve sınırın kendi kendine yetecek şekilde ve kalıcı olarak finanse edilebilmesini amaçladıklarını söyledi.
“Sınır duvarına son derece ihtiyacımız var” diyen Trump, mevcut kanunların ve federal mahkeme kararlarının sınırdaki insan kaçakçılığını neredeyse teşvik eder nitelikte olduğu eleştirisinde bulundu.Sınırdan yasadışı geçişlerin yüzde 65’inin küçük yaştakiler ya da küçük yaştakilerle seyahat eden yetişkinlerden oluştuğunu belirtti.
"Göçmenlik başvurularını değerlendirmede temel kriter liyakat olacak"
Trump yeni plan kapsamında yasal sığınma talep edenlerin liyakat bazında değerlendirileceğini söyledi. Kanunlardaki boşlukların kapatılacağını söyleyen Trump, MS13 gibi çetelerin üyeleri ve suçlulara kapıların kesinlikle kapatılacağını kaydetti. Trump “Bu planla toplumumuz ve sınırlarımız nihayet tamamen güvende olacak” diye konuştu.
Planın, fonksiyonel olmadığını savunduğu göç sistemini ve süreçlerini modernize etmeyi amaçladığını belirten Trump, göç sisteminde herkes için eşit fırsat ilkesinin korunacağını kaydetti.
Trump, 1,1 milyon göçmenin kalıcı ikamet hakkına sahip olduğunu, bunların yüzde 66’sının akrabalık bağları nedeniyle, yüzde 21’inin de yeşil kart çekilişi ya da insani nedenlerle ülkeye kabul edildiğini söyledi.
"En yeteneklileri ülkeye almalıyız"
Bu durumun ABD değerleriyle uyuşmadığını savunan Trump, Kanada gibi ülkelerin üstün beceri sahibi kişileri ülkeye kabul ettiğini ancak ABD’nin bunu yapamadığını söyledi. Trump, “Bir doktora, araştırmacıya, sınıfından birinci çıkan bir öğrenciye ‘üzgünüz ülkenize geri dönün’ diyoruz. Dahilere ve parlak zekalılara karşı ayrımcılık yapıyoruz ama bu plan geçince artık bunu yapmayacağız” diye konuştu.
Her yıl ülkeye yeşil kart kazanarak gelenlerin düşük gelir seviyesinde olduklarını belirten Trump, bu kişilerin Amerikalı işçilerin işlerini ellerinden aldığını ve sosyal güvenlik ağı açısından da kayba neden olduklarını söyledi. Her yıl beceri ve yetenekleri değerlendirilerek ülkeye kabul edilenlerin oranının yalnızca yüzde 12’de kaldığını belirten Trump, bu rakamın Kanada gibi ülkelerdeyse yüzde 60-70 oranında olduğuna dikkati çekti. Trump, ABD’nin hedefinin de yeni planla bu rakamı yüzde 50’nin üzerine çekmek olduğunu bildirdi.
Trump, liyakat bazlı sistemde de ailelerin eşleri ve çocuklarına öncelik tanınacağını kaydetti.
Başkan Trump, “Göçmenlerin ülkemize gelmesini istiyoruz, ülkemizin kapılarını açık tutmak istiyoruz ama bunun büyük kısmı liyakat temelli olmalı” diye konuştu.
"Puan sistemi geliyor"
Beyaz Saray’ın planının her yıl yeşil kart verilenlerin sayısını değiştirmeyeceğini söyleyen Trump’a göre, yeşil kart verilirken şu anki büyük oranda “şansa dayalı” sistem yerine, puan sistemine dayalı “basit evrensel kriterler” getirilecek ve bu standartlar “son derece açık ve net” olacak. Mevcut yeşil kart kategorisi yeni bir vize türüyle değişecek ve yeşil kartın yerini “Amerika’yı İnşa Et Vizesi” alacak.
Kanada’nın puanlama sisteminden örnekler veren Trump, “Gençseniz daha çok puan alacaksınız, değerli bir yeteneğiniz varsa, iyi eğitim almışsanız ya da iş imkanı yaratma planınız varsa daha çok puan kazanacaksınız” dedi.
Göçmenlerin maddi olarak kendilerini geçindirme imkanına sahip olması gerektiğini söyleyen Trump, İngilizce bilme ve vatandaşlık sınavını geçme koşullarının da getirileceğini söyledi.
Trump'ın planı yeşil kart kurasının da kaldırılmasını öngörüyor.
Planı Kongre'de zorlu süreç bekliyor
Planın Kongre'den geçmesi zorlu bir süreç gerektiriyor. Demokratlar'ın yanısıra Başkan'ın partisi Cumhuriyetçi Parti'den bile kimi itirazlar çeken plan, Kongre'nin şu anki bölünmüş yapısında ne kadar ileri safhalara gidebileceği konusunda soru işaretleri bulunuyor.
Trump, “Demokratlar’ın plana destek vermemesi halinde planı 2020 seçimlerinden hemen sonra Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu ele geçirdikten ve Senato’yu koruduktan ve tabii başkanlığı da aldıktan sonra Kongre’den geçireceğiz” dedi.
Trump’ın damadı Jared Kushner’in başkanlığında bir ekip tarafından geliştirilen plan, “Dreamers” olarak bilinen ve çocukken aileleri tarafından Amerika’ya yasa dışı olarak getirilenlerin durumuna yer verilmiyor.
Trump yönetimi, “Dreamers”lar konusunda 2012 yılında Obama yönetimi tarafından oluşturulan ve çocuk yaşta aileleriyle yasal olmayan yollardan Amerika’ya getirilenlere, ülkede yaşama, okuma ve çalışma izni sağlayan DACA programını 2017’de sona erdirmeye çalışmıştı. Konu halen Anayasa Mahkemesi’ne taşınmış durumda.
Ülkenin göçmenlik yasasını değiştirmek Cumhuriyetçiler’le Demokratlar arasında yıllardır anlaşmazlık konusu. Konu Trump 2016 başkanlık kampanyasında Meksika sınırına duvar inşa etme planını açıkladığında daha da alevlenmişti.
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