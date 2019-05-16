Trump Yeni Göçmenlik Planını Açıkladı

Başkan Donald Trump uzun süredir beklenen göçmenlikle ilgili planını açıkladı. Beyaz Saray’da yaptığı açıklamada Trump, göçmenlik kabul süreçlerinde aile bağları ve insani ihtiyaç faktörünü azaltırken, onun yerine liyakata dayalı bir sistemin getirilmesinin amaçlandığını söyledi.

Trump sözlerine "Bugün burada toplanma amacımız Amerika’da adil, modern ve kanuna uygun bir göç sistemi oluşturmak. Amerika’nın göç sistemini ulusumuzun gururu haline getirecek, vatandaşlarımızın nesiller boyu refah içinde olacakları bir sistem oluşturmalıyız” diyerek başladı.

Trump, “Demokratlar sınırları açmayı ve Amerikalı işçilerin maaşlarını düşürmeyi istiyor, bizse önce ABD’li çalışanların ücretlerini arttırmak istiyoruz. Bizim önerimiz Amerika yanlısı, göçmen yanlısı ve işçi yanlısı. Bu milyonlarca göçmen de dahil herkesin işine yarayacak bir plan” diye konuştu.

Trump planın iki hedefi olduğunu, birincisinin yasadışı göçü önlemek ve sınırı güçlendirmek, ikincisinin de yeni bir yasal göç sistemi oluşturmak olduğunu söyledi.