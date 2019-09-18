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Trump Yeni Güvenlik Danışmanını Açıkladı

18.09.2019 17:22 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, yeni ulusal güvenlik danışmanı olarak Dışişleri Bakanlığı Rehine İşleri Başkanlık Özel Temsilcisi Robert O’Brien’ı atadığını açıkladı

Trump Yeni Güvenlik Danışmanını Açıkladı

ABD Başkanı Donald Trump, yeni ulusal güvenlik danışmanı olarak Dışişleri Bakanlığı Rehine İşleri Başkanlık Özel Temsilcisi Robert O’Brien’ı atadığını açıkladı.

Trump, görevden aldığı John Bolton’ın yerine atadığı ismi Twitter’da kamuoyuyla paylaştı. ABD Başkanı, “Dışişleri Bakanlığı’nda Rehine İşleri Başkanlık Özel Temsilcisi olarak çok başarılı şekilde görev yapan Robert O’Brien’ı yeni ulusal güvenlik danışmanımız olarak açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Robert’la uzun ve zor bir çalışma mesaimiz oldu. Harika bir iş çıkaracak” mesajını paylaştı.

ABD Dışişleri Bakanlığı sitesindeki özgeçmişine göre Büyükelçi Robert C. O’Brien, deniz aşırı rehine krizi meselelerinde Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile yakın temas içinde ABD hükümetinin diplomatik çabalarının başındaki isim.

O’Brien daha önce de Dışişleri Bakanları Condoleezza Rice ve Hillary Clinton dönemlerinde Afganistan’da adli reform için bakanlık bünyesinde oluşturulan programın eş başkanlığını yaptı.

O’Brien antika ve kültürel miras kaçakçılığıyla ilgili meselelerde federal hükümete danışmanlık veren komisyona da ABD Başkanı tarafından atanmıştı.

2005’te ABD Başkanı George W. Bush’un Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’na temsilci olarak aday gösterdiği ve Senato’nun da onayladığı Robert C. O’Brien, o dönem BM Büyükelçisi olarak görev yapan John Bolton’la da çalışmıştı. O’Brien Birinci Körfez Savaşı zamanında BM Güvenlik Konseyi komisyonunda kıdemli hukuk yetkilisiydi. Birleşik Devletler Kara Kuvvetleri İhtiyatları’nda binbaşı olan Robert C. O’Brien, merkezi Los Angeles’ta bulunan Larson O’Brien Hukuk Bürosu’nun da kurucu ortaklarından.

ABD Başkanı Donald Trump 10 Eylül’de Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’ı görevden aldığını açıklamıştı. Bolton ve Trump’ın Afganistan, İran ve Kuzey Kore dahil olmak üzere bazı dış politika başlıklarında görüş ayrılıkları yaşadıkları biliniyordu. Bolton’ın yerine Robert C. O’Brien’ın atanmasıyla ilgili uzmanlardan gelen ilk yorumsa ulusal güvenlik danışmanlığının ağırlığının azaltıldığı şeklinde.

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