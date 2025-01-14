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Trump yeni kararını duyurdu! "Artık bunun değişme zamanı geldi"

14.01.2025 21:28
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ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, "Dış Gelir İdaresi" kurulacağını söyledi. "Artık bunun değişme zamanı geldi" diyen Trump, "Nihayet adil paylarını ödemeye başlayacaklar" dedi.

Trump yeni kararını duyurdu! "Artık bunun değişme zamanı geldi"

ABD'nin seçilmiş Başkanı Donald Trump, Truth Social sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

"ARTIK BUNUN DEĞİŞME ZAMANI GELDİ"

Çok uzun süredir ABD Gelir İdaresi (IRS) aracılığıyla halkı vergilendirdiklerini belirten Trump, "Kendimizi vergilendirirken, yumuşak ve acınacak derecede zayıf ticaret anlaşmalarıyla Amerikan ekonomisi büyüme ve refahı dünyaya sundu. Artık bunun değişme zamanı geldi. Bugün tarifelerimizi, harçlarımızı ve yabancı kaynaklardan gelen tüm gelirleri toplamak için Dış Gelir İdaresini kuracağımı duyuruyorum." ifadelerini kullandı.

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"NİHAYET ADİL PAYLARINI ÖDEMEYE BAŞLAYACAKLAR"

Ticaret yoluyla ABD'den para kazananlardan ücret almaya başlayacaklarını belirten Trump, "Nihayet adil paylarını ödemeye başlayacaklar." değerlendirmesinde bulundu.

Trump, başkanlık görevini devralacağı 20 Ocak'ın "Dış Gelir İdaresi"nin "doğum günü" olacağını kaydetti.

Kaynak: AABu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
Donald Trump abd
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