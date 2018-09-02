Trump: 'Yeni NAFTA Anlaşmasına Kanada'yı Almaya Gerek Yok'

Başkan Donald Trump, Kanada’yı yeniden müzakere edilen NAFTA (Kuzey Amerika Serbest Ticaret) Anlaşması’na dahil etmeye gerek olmadığını savundu ve müdahale etmesi durumunda NAFTA’yı tamamen kaldıracağı yönünde Kongre’yi uyardı.

Twitter üzerinden mesaj atan Trump, “Kanada’yı yeni NAFTA anlaşmasına dahil etmeye gerek yok. Onyıllar süren istismarın ardından Amerika için adil bir anlaşmaya varmazsak, Kanada anlaşmanın dışında kalacak” diye yazdı.

Trump mesajına, “Kongre müzakerelere müdahale etmemeli, aksi takdirde NAFTA’yı tamamen iptal ederim. Bu şekilde bizim için çok daha iyi olur” diye devam etti.

Trump geçen hafta başında Meksika’yla yeni ticaret anlaşmasına vardığını açıklamıştı.

NAFTA yerine varılacak bu yeni anlaşmaya Kanada’nın da dahil edilmesi gündeme gelmiş, ancak cuma günü Kanadalı yetkililerle yapılan hararetli görüşmeler sonuç vermeyince Trump, Meksika’yla ikili anlaşma imzalama niyetini Kongre’ye iletmişti.

Ancak Kongre üyeleri, Kanada’nın dahil edilmemesi durumunda yeni anlaşmanın onaylanmasının çok zor olduğu uyarısında bulundu. Özellikle de Demokrat Parti üyelerinden gelecek destek, tamamen Kanada’nın da anlaşmaya dahil edilmesinden geçiyor.

