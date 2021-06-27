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Trump Yeniden Meydanlarda

27.06.2021 01:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eski Başkan Donald Trump muhaliflerine karşı durmak ve kendi partisi içinde de etkisini sürdürmek amacıyla Ohio'dan başlayarak bir dizi siyasi mitinge katılıyor

Trump Yeniden Meydanlarda

Eski Başkan Donald Trump, 6 Ocak’ta destekçileri tarafından Kongre binasına baskın düzenlenmesinden bu yana ilk kez bir mitinge katılıyor. Muhaliflerine karşı durmak ve kendi partisi içinde de etkisini sürdürmek isteyen Trump’ın Ohio eyaletindeki mitingine binlerce destekçisinin katılması bekleniyor.

3 Kasım 2020’de yapılan başkanlık seçimlerinin hileli olduğunu iddia eden Trump, Joe Biden’ın galibiyetinin Kongre’de de resmi olarak onaylandığı oturum öncesinde destekçilerini Kongre’ye yürümeye çağırarak, “isyana teşvikle” suçlanmıştı. Trump’ı ikinci kez azil sürecine sokan 6 Ocak olayları sonrası Cumhuriyetçi Parti içinde de eski başkana karşı eleştiriler arttı.

Kongre’de azil oylamasında onay oyu veren 10 Cumhuriyetçi’ye karşı kampanya yürütme vaadinde bulunan Trump’ın Ohio’daki mitingi bu kampanyanın başlangıcı olarak yorumlanıyor. Trump, 2022 ara seçimleri öncesinde düzenlenecek ön seçimlerinde, azil sürecinde kendisinin aleyhinde oy kullanan Cumhuriyetçiler’in diğer Cumhuriyetçi rakiplerine destek veriyor.

Trump, bugün yerel saatle 19.00’de Wellington kentinde düzenlenecek mitinginin ardından 30 Haziran’da, Teksas Valisi Greg Abbott ile birlikte ABD-Meksika sınırını ziyaret edecek. Eski Başkan’ın 3 Temmuz’da da Florida’da bir miting düzenlemesi bekleniyor.

Wellington Belediye Başkanı Hans Schneider mitinge 10 bin ila 20 bin kişinin katılmasını beklediklerini açıkladı. Miting alanında güvenlik önlemleri alındı.

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