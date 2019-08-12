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Trump Yeşil Kart'ı zorlaştıracak

12.08.2019 22:05 | Son Güncelleme

ABD'de Trump yönetimi, geçici vize ya da Yeşil Kart başvurusu yapan kişilerin maddi durumları yetersiz olduğu takdirde başvurularının reddedilmesini öngören bir düzenlemeyi hayata geçireceğini açıkladı.

ABD'de göçmenlerin ülkeye giriş koşullarını zorlaştırmayı amaçlayan Başkan Donald Trump'ın talimatıyla yeni bir uygulamaya gidilecek.

15 Ekim'de yürürlüğe girecek olan bu uygulamaya göre, maddi açıdan "kendi kendine yeterli olmayan" ya da belli gelir standartlarını tutturamayan kişilerin geçici ya da süresiz vize başvuruları reddedilecek.

"Eski bir Amerikan değeri"

ABD Vatandaşlık ve Göç Hizmetleri Başkan Vekili Ken Cuccinelli, hayata geçirilecek olan düzenlemeyle ilgili yaptığı açıklamada, "Bu uygulamanın arkasındaki prensip, eski bir Amerikan değeridir: Kendi kendine yetebilmek" dedi. Cuccinelli, "Bu ülkeye göç eden insanların kamuya yük olmamasını sağlamak uzun vadede vergi mükelleflerinin de yararına olacak" diye ekledi.

Trump yönetiminin bu uygulamayla "kişisel gelişim idealini de güçlendirdiğini" ifade eden Cuccinelli, göçmenlerin böylece ABD'de "başarılı olmasını" sağlamayı amaçladığını söyledi.

Tepkiler

Uzmanlar, söz konusu uygulamayı, Trump'ın sert göç politikası kapsamında yürürlüğe soktuğu en etkili düzenleme olabileceğini belirtiyor. Washington merkezli düşünce kuruluşu Göç Politikası Enstitüsü, yeni düzenlemeyle aile temelli Yeşil Kart başvurusu yapanların yarısından fazlasının ret yanıtı alacağını öngörüyor.

Göçmen hakları savunucuları, Trump'ın bu planını, Kongre'yi baypas ederek ABD yasalarını değiştirme girişimi olarak değerlendiriyor.

DW,rtr,AFP/CÖ,JD

© Deutsche Welle Türkçe

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