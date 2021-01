Trump: ‘‘Yetki Devrinin Olaysız Olması için Çalışıyoruz’’

Başkan Donald Trump Çarşamba akşamı Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada hakkında azil kararı çıkmasının ardından Twitter’dan yayınladığı videoda azilden söz etmedi. Trump, 20 Ocak’ta iktidarın devrinin güven içinde ve olaysız yaşanması için gerekli tüm önlemlerin alındığını kaydetti.

Başkan Trump, Beyaz Saray’ın Twitter hesabından yayınlanan videosunda 6 Ocak’ta Kongre’de yaşanan şiddet olaylarına odaklandı. ‘‘Çok açık olmak istiyorum; geçen hafta tanık olduğumuz şiddeti tartışmasız şekilde kınıyorum. Şiddet ve vandalizmin ülkemizde ve hareketimizde kesinlikle yeri yoktur’’ dedi.

‘‘Amerika’yı yeniden güçlü yapmak demek her zaman yasaların üstünlüğünü savunmak, güvenlik birimlerinde çalışanları desteklemek ve ülkemizin kutsal değerlerini ve geleneklerini devam ettirmek demek oldu. Çete şiddeti benim inandığım her şeye ve hareketimizin desteklediği her şeye aykırıdır. Benim gerçek destekçilerim hiçbir zaman siyasi şiddeti desteklemez, güvenlik birimlerine ya da büyük Amerikan bayrağına saygısızlık etmez, diğer Amerikalılar’a zarar vermez ya da onları tehdit etmez. Eğer bunları yapıyorsanız siz bizim hareketimizi desteklemiyorsunuz; ona ve ülkemize saldırıyorsunuz demektir. Buna hoşgörü gösteremeyiz’’ diye konuştu.