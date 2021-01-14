Trump: ‘‘Yetki Devrinin Olaysız Olması için Çalışıyoruz’’

‘‘Amerika’yı yeniden güçlü yapmak demek her zaman yasaların üstünlüğünü savunmak, güvenlik birimlerinde çalışanları desteklemek ve ülkemizin kutsal değerlerini ve geleneklerini devam ettirmek demek oldu. Çete şiddeti benim inandığım her şeye ve hareketimizin desteklediği her şeye aykırıdır. Benim gerçek destekçilerim hiçbir zaman siyasi şiddeti desteklemez, güvenlik birimlerine ya da büyük Amerikan bayrağına saygısızlık etmez, diğer Amerikalılar’a zarar vermez ya da onları tehdit etmez. Eğer bunları yapıyorsanız siz bizim hareketimizi desteklemiyorsunuz; ona ve ülkemize saldırıyorsunuz demektir. Buna hoşgörü gösteremeyiz’’ diye konuştu.

Başkan Donald Trump Çarşamba akşamı Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada hakkında azil kararı çıkmasının ardından Twitter’dan yayınladığı videoda azilden söz etmedi. Trump, 20 Ocak’ta iktidarın devrinin güven içinde ve olaysız yaşanması için gerekli tüm önlemlerin alındığını kaydetti.

Trump, geçen yıl yaşanan olaylar sırasında siyasi şiddetin kontroldan çıktığını, çok sayıda ayaklanma, çok sayıda çete ve tehdit girişimi yaşandığını söyledi. ‘‘Bunlar sona ermeli, sağda ya da solda olun; Demokrat ya da Cumhuriyetçi olun şiddetin mazereti olmaz, istisnası olmaz’’ diye konuştu.

Geçen haftaki şiddet olaylarına karışanların adalet karşısına çıkartılacağını söyleyen Trump, destekçilerinden gerilimi azaltma ve barışı desteklemenin yollarını aramalarını istedi.

Gelecek günlerde hem başkent Washington’da hem de ülkenin diğer bölgelerinde başka protesto gösterileri olacağı haberini aldığını belirten Trump, ‘‘Olası tehditler konusunda gizli servis tarafından bilgilendirildim. Her Amerikalı barış içinde ve saygın biçimde sesini duyurmayı hak eder, bu Anayasa’nın birinci maddesiyle güvence altına alınmıştır. Ancak şiddet, yasaları çiğneme ve vandalizm olmamalı. Herkes yasalara ve güvenlik birimlerinin talimatlarına uymalı. Federal dairelerden düzeni sağlamak için gerekli tüm kaynaklarını kullanmalarını istedim’’ dedi.