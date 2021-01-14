HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Trump: ‘‘Yetki Devrinin Olaysız Olması için Çalışıyoruz’’

Trump: ‘‘Yetki Devrinin Olaysız Olması için Çalışıyoruz’’

14.01.2021 03:22 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Trump: ‘‘Yetki Devrinin Olaysız Olması için Çalışıyoruz’’

Başkan Donald Trump Çarşamba akşamı Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada hakkında azil kararı çıkmasının ardından Twitter’dan yayınladığı videoda azilden söz etmedi. Trump, 20 Ocak’ta iktidarın devrinin güven içinde ve olaysız yaşanması için gerekli tüm önlemlerin alındığını kaydetti

Başkan Donald Trump Çarşamba akşamı Temsilciler Meclisi’nde yapılan oylamada hakkında azil kararı çıkmasının ardından Twitter’dan yayınladığı videoda azilden söz etmedi. Trump, 20 Ocak’ta iktidarın devrinin güven içinde ve olaysız yaşanması için gerekli tüm önlemlerin alındığını kaydetti.

Başkan Trump, Beyaz Saray’ın Twitter hesabından yayınlanan videosunda 6 Ocak’ta Kongre’de yaşanan şiddet olaylarına odaklandı. ‘‘Çok açık olmak istiyorum; geçen hafta tanık olduğumuz şiddeti tartışmasız şekilde kınıyorum. Şiddet ve vandalizmin ülkemizde ve hareketimizde kesinlikle yeri yoktur’’ dedi.

‘‘Amerika’yı yeniden güçlü yapmak demek her zaman yasaların üstünlüğünü savunmak, güvenlik birimlerinde çalışanları desteklemek ve ülkemizin kutsal değerlerini ve geleneklerini devam ettirmek demek oldu. Çete şiddeti benim inandığım her şeye ve hareketimizin desteklediği her şeye aykırıdır. Benim gerçek destekçilerim hiçbir zaman siyasi şiddeti desteklemez, güvenlik birimlerine ya da büyük Amerikan bayrağına saygısızlık etmez, diğer Amerikalılar’a zarar vermez ya da onları tehdit etmez. Eğer bunları yapıyorsanız siz bizim hareketimizi desteklemiyorsunuz; ona ve ülkemize saldırıyorsunuz demektir. Buna hoşgörü gösteremeyiz’’ diye konuştu.

Trump, geçen yıl yaşanan olaylar sırasında siyasi şiddetin kontroldan çıktığını, çok sayıda ayaklanma, çok sayıda çete ve tehdit girişimi yaşandığını söyledi. ‘‘Bunlar sona ermeli, sağda ya da solda olun; Demokrat ya da Cumhuriyetçi olun şiddetin mazereti olmaz, istisnası olmaz’’ diye konuştu.

Geçen haftaki şiddet olaylarına karışanların adalet karşısına çıkartılacağını söyleyen Trump, destekçilerinden gerilimi azaltma ve barışı desteklemenin yollarını aramalarını istedi.

Gelecek günlerde hem başkent Washington’da hem de ülkenin diğer bölgelerinde başka protesto gösterileri olacağı haberini aldığını belirten Trump, ‘‘Olası tehditler konusunda gizli servis tarafından bilgilendirildim. Her Amerikalı barış içinde ve saygın biçimde sesini duyurmayı hak eder, bu Anayasa’nın birinci maddesiyle güvence altına alınmıştır. Ancak şiddet, yasaları çiğneme ve vandalizm olmamalı. Herkes yasalara ve güvenlik birimlerinin talimatlarına uymalı. Federal dairelerden düzeni sağlamak için gerekli tüm kaynaklarını kullanmalarını istedim’’ dedi.

Trump, 20 Ocak’ta iktidarın devrinin olaysız ve güven içinde geçmesi için Washington’a binlerce ulusal muhafız getireceklerini kaydetti.

Trump sözlerini ‘‘İfade özgürlüğüne yapılan emsalsiz saldırıya da değinmek istiyorum. Bu zor zamanlarda sansür, iptal ve kara listeye alma çabaları yanlış ve tehlikeli. Yapmamız gereken birbirimizi susturmak değil, birbirimizi dinlemek’’ dedi.

Geçen hafta Kongre’de yaşanan olayların ardından Facebook ve Twitter başkan Trump’ın hesaplarını kapatmıştı. Çarşamba günüyse Trump’ı yasaklayan sosyal medya platformlarına Google’ın sahibi olduğu Youtube da katılmıştı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleştiKimler koronavirüs aşısı olacak? Sıralama netleşti
Belçika'da ortalık karıştı!Belçika'da ortalık karıştı!
TEB çağrı merkezine nasıl ulaşılır?TEB çağrı merkezine nasıl ulaşılır?

En Çok Okunan Haberler

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

En çıplak 'Kedicik'ten olay sözler! 'Allah delikanlımın şanını yüceltti!'

Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!

Taraftarlardan Ömer Beyaz'a tepki yağıyor!

13 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

13 Ocak Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Erdoğan: Sosyal medya şirketlerine boyun eğmeyeceğiz

Van'da iki kardeşin korkunç ölümü!

Van'da iki kardeşin korkunç ölümü!

Kuraklık tehdidi her geçen gün büyüyor!

Kuraklık tehdidi her geçen gün büyüyor!

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

Edirne’de şiddetli yağış sonrası araçlar mahsur kaldı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

Sivas'ta 91 yılın rekoru kırıldı

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

CHP'li İnce'den Akşener'e yanıt: İçimizde bir hain var

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Alkollü kadına eroin enjekte edip, ölümüne neden oldular

Diğer Haberler

Trump haklı çıktı! Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

Biden'ın ekibinde yer alan kadın, seçimdeki hileyi itiraf etti

ABD Temsilciler Meclisi, Trump'ın 'isyana teşvik' ile suçlandığı azil maddesini kabul etti

Trump'a büyük darbe! Yargılanacak

Belçika'daki gösterilerde polis merkezinin girişi ve bir araç ateşe verildi

Belçika'da ortalık karıştı!

İran'dan tansiyonu artıracak hamle! 'Çalışmalara başladık'

İran'dan tansiyonu artıracak hamle! 'Çalışmalara başladık'

İtalya'da koalisyon ortaklarından Italia Viva partisi hükümetten çekildi

İtalya'da koalisyon krizi!

Uzaya gönderilen şarap ve üzüm asmaları dünyaya geri dönüyor

Uzaydaki çarpıcı deneyde yeni adım! Dünya'ya geri getiriliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.