"Trump Yetkilileri Apple'dan İki Demokrat Hakkında Veri Topladı"

Eski Başkan Donald Trump döneminde ABD Adalet Bakanlığı savcılarının Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'ndaki iki Demokrat Partili üye ve bu üyeler için çalışan personelin aileleri hakkında teknoloji firması Apple'dan veri topladığı ortaya çıktı.

New York Times gazetesinde yer alan habere göre iletişim verileri toplanan Kongre üyelerinden biri, California eyaletinden Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Schiff. Trump'a en çok muhalefet eden siyasetçilerden biri olan Schiff, verilerin toplandığı dönemde Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nun kıdemli üyesiydi. Schiff şu anda aynı komisyonun başkanlığını yürütüyor.

Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Eric Swalwell ise CNN televizyonuna yaptığı açıklamada kendisinin Apple verilerinin toplanması için hedef alınan ikinci komisyon üyesi olduğunu söyledi.

Swalwell, "Apple bana verilerime en koydukları haberini iletti. Bu yanlış" dedi.

New York Times'a göre Trump döneminin ilk Adalet Bakanı olan Jeff Sessions'la çalışan savcılar, 2017'de ve 2018 yılının başında Trump'a yakın kişilerle Rusya arasındaki iletişime ilişkin gizli verileri sızdıran kaynağın kim olduğunu ortaya çıkarmak için olağanüstü çaba sarfediyordu.