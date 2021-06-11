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"Trump Yetkilileri Apple'dan İki Demokrat Hakkında Veri Topladı"

11.06.2021 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York Times gazetesinde yer alan habere göre iletişim verileri toplanan Kongre üyelerinden biri, California eyaletinden Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Schiff

Eski Başkan Donald Trump döneminde ABD Adalet Bakanlığı savcılarının Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'ndaki iki Demokrat Partili üye ve bu üyeler için çalışan personelin aileleri hakkında teknoloji firması Apple'dan veri topladığı ortaya çıktı.

New York Times gazetesinde yer alan habere göre iletişim verileri toplanan Kongre üyelerinden biri, California eyaletinden Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Adam Schiff. Trump'a en çok muhalefet eden siyasetçilerden biri olan Schiff, verilerin toplandığı dönemde Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'nun kıdemli üyesiydi. Schiff şu anda aynı komisyonun başkanlığını yürütüyor.

Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Üyesi Eric Swalwell ise CNN televizyonuna yaptığı açıklamada kendisinin Apple verilerinin toplanması için hedef alınan ikinci komisyon üyesi olduğunu söyledi.

Swalwell, "Apple bana verilerime en koydukları haberini iletti. Bu yanlış" dedi.

New York Times'a göre Trump döneminin ilk Adalet Bakanı olan Jeff Sessions'la çalışan savcılar, 2017'de ve 2018 yılının başında Trump'a yakın kişilerle Rusya arasındaki iletişime ilişkin gizli verileri sızdıran kaynağın kim olduğunu ortaya çıkarmak için olağanüstü çaba sarfediyordu.

Adalet Bakanlığı yetkilileri sadece Kongre üyelerinin elektronik verilerini ele geçirmekle kalmadı, aynı zamanda bu Kongre üyeleri için çalışan personeli ve ailelerini de hedef aldı. Bu kişiler arasında 18 yaş altında bir çocuk da bulunuyor. Savcıların Kongre üyelerinin gazetecilerle kurdukları iletişimi gizlemek için elemanlarının ya da çocuklarının cihazlarını kullandıklarından şüphelendikleri için el koydukları veri kapsamını geniş tuttukları düşünülüyor.

Habere göre edinilen verilerin ya da diğer kanıtların hiçbiri, Kongre üyeleri ya da Temsilciler Meclisi İstihbarat Komisyonu'yla basına sızdırılan veriler arasında bir bağ olduğunu ortaya koymadı.

Trump dönemi Adalet Bakanlığı'nın soruşturmasının hedefi olduğunu doğrulamayan Adam Schiff, hukuka saygı duymayan bir başkanın bu ve bunun gibi diğer vakaları hakkında soruşturma açılması gerektiğini söyledi.

Demokrat Partili Schiff, yaptığı açıklamada, "Trump, Adalet Bakanlığı'nı siyasi muhalifleri ve medya mensuplarına karşı bir sopa olarak kullanmaya çalıştı. Bu taleplerin duymazlıktan gelinmediği giderek açıklık kazanıyor" dedi.

Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi de soruşturma çağrısı yaptı ve New York Times'taki haberi ”üzücü” olarak niteledi. Pelosi, açıklamasında, "Bu eylemler, eski başkanın demokrasimize yönelik bir başka korkunç saldırısı" dedi.

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