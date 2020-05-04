Trump: 'Yıl Sonuna Kadar Aşının Hazır Olacağına İnanıyoruz'

Amerika Başkanı Donald Trump, COVID-19 salgını nedeniyle kaç kişinin hayatını kaybedebileceği konusundaki tahminlerini yükseltti. Trump, ayrıca yeni ekonomik destek sözleri de verdi.

Fox News haber kanalının canlı yayınına katılan Trump “75, 80, 100 bin civarında kaybımız olacak. Bu korkunç birşey” dedi.

Trump geride bıraktığmız hafta salgın nedeniyle 60-70 bin kadar kişinin hayatını kaybedeceğini tahmin ettiğini dile getirmişti.

ABD Başkanı aşı çalışmaları konusunda da bilgi verdi. Trump, bu yılın sonuna kadar aşının hazır olacağını söyledi. Trump, "Bu yıl sonunda bir aşı olacağına inanıyoruz" dedi.

Senato Pazartesi günkü toplantısına hazırlanırken ABD Başkanı, federal hükümetin ekonomik destek pakedinin 3 trilyon doların da üzerine çıkarabileceğini söyledi. Trump, 3 trilyon dolarlık kaynağın şu ana kadar halka doğrudan yapılan destek ödemesi, şirketlere aktarılan kaynaklar ve hastanelere verilen desteklere harcandığını belirtti. Trump, “Daha fazla yardım da geliyor” dedi.

Amerika, hali hazırda 1 milyondan fazla vaka ve 68 bin civarında can kaybıyla salgından en çok etkilenen ülke durumunda.