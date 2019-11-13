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Trump Yine FED’e Yüklendi

13.11.2019 17:28 | Son Güncelleme

ABD Başkan Donald Trump, Salı günü yine Merkez Bankası FED’in faiz kararlarını hedef aldı

Trump Yine FED’e Yüklendi

ABD Başkan Donald Trump, Salı günü yine Merkez Bankası FED’in faiz kararlarını hedef aldı.

Finans piyasaları Washington ve Pekin arasındaki ticaret savaşında gelinen noktayı merakla beklerken Trump bu konuya değinmekten kaçındı, ancak ABD’de faiz oranlarının diğer gelişmiş ekonomilerden daha yüksek olduğuna vurgu yaptı.

New York Ekonomi Kulübü’nde konuşan Trump “Faiz oranlarını açıkça düşüren ülkelerle rekabet ettiğimizi hatırlayın. Bunların çoğu negatif faiz uyguluyor. Böylece borçlarını öderken bir yandan da ödeme alıyorlar. Böyle şey duydunuz mu?” dedi.

Trump, “Bana o parayı verin. Bana o paranın bir azını verin. Bizim Merkez Bankamız bunu yapmamıza izin vermiyor. FED Temmuz’dan beri üç kez faiz indirimine gitti. Ancak 2015’ten beri de dokuz kez arka arkaya faiz arttırmıştı” ifadelerini kullandı.

Trump’ın konuşması piyasalarda özellikle Washington ve Pekin arasındaki ticaret anlaşmasında uzlaşıya yakın olunduğu söylentileri nedeniyle merakla bekleniyordu.

Ancak Trump’ın konuşması bunun yerine ABD ekonomisinin ve iş piyasasının performansına odaklandı.

FED son olarak Ekim ayında 2019’un üçüncü faiz indirimine gitmişti. FED, yüzde 0,25’lik düşüşle faiz oranını %1,50 ila %1,75 hedef aralığına çekmişti. FED bu adımı küresel ticaret savaşının gölgesindeki ABD ekonomisinin resesyona girmesini önlemek için atmıştı. FED 2018’de ise dört kez faiz arttırmıştı.

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