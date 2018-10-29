Trump Yine Medyaya Yüklendi

Cumartesi sabahı Pittsburg’da bir sinagogda yaşanan ve 11 kişinin ölümüne neden olan silahlı saldırının ardından Amerika’da “nefret söylemi” ve “kutuplaşma” tartışmaları yeniden alevlendi.

Başkan Donald Trump, Pazartesi günü yine medyaya yüklendi. Trump medyayı “Halkın gerçek düşmanı” olmakla suçladı.

Twitter’dan “Ülkemizde bir kısmı gerçek dışı ve hatta düzmece haber yayınları nedeniyle büyük öfke var” diye yazan Trump, “Medya açık ve aleni düşmanlığı durdurmalı, tutarlı ve adil haber vermeli” ifadelerini kullandı.

Pittsburg’da düzenlenen silahlı saldırı öncesindeyse bazı Demokratlara ve Başkan Trump’la sık sık polemik yaşayan CNN televizyonuna bomba düzenekleri gönderilmişti. Bütün bunların 6

Kasım’da yapılacak Kongre ara seçimlerinden önce olması kutuplaşmanın seçimler öncesinde daha da arttığı yorumlarına neden olmuştu. Başkan Trump’ın sert söylemi de bu tartışmalara konu oldu.

Trump Pittsburg saldırısını sert bir dille kınamış, saldırıyı Yahudi karşıtı bir eylem olarak değerlendirmiş ve siyasi şiddeti kınayarak birlik çağrısı yapmıştı. Ancak ara seçimlere sadece sekiz gün kala mitinglere devam etmesi ve Pittsburg’daki saldırının ardından da mitingini iptal etmemesi Demokratlar ve medya tarafından tepki görmüştü.