Trump yine şaşkına çevirdi! Çılgın dezenfektan önerisi denenince bakın ne dedi!

Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında, Kovid-19 ile mücadelede son gelişmeler üzerine değerlendirmelerde bulundu.

ABD'de virüs vakalarının rapor edilenden daha çok olduğu iddialarına ilişkin Trump, "Söyleyebileceğim tek şey biz rakamları çok doğru bir şekilde bildiriyoruz. Diğer ülkelere bakarsanız, mesela Çin'e bakın ben bunların doğru rakamları aktardıklarını düşünmüyorum." yorumunda bulundu.

"ÇOK CİDDİ SORUŞTURMALAR YAPIYORUZ"

Trump, "Çin'in virüsü bilerek yaydığı" suçlamalarına ilişkin ise "Çin'e ilişkin çok ciddi soruşturmalar yapıyoruz. Çin'in yaptıklarından mutlu değiliz, gelinen bu noktadan mutlu değiliz. Biz virüsün ilk çıktığı yerde durdurulabileceğini düşünüyoruz. Çin, bunu çok hızlı bir şekilde durdurabilirdi ve bu salgın tüm dünyaya sıçramazdı." dedi.

Test konusunda da ABD'nin diğer tüm ülkelerden daha iyi konumda olduğunu belirten Trump, "ABD şu ana kadar 5,4 milyondan fazla virüs testi yaptı." bilgisini paylaştı.

Salgın nedeniyle okulların da kapatıldığına işaret eden Trump, "Birçok vali, bu akademik yıl için öğrencilerinin okula dönmeyeceklerini düşünüyor. Ama ben birçok okulun kısa süre içerisinde açılacağını düşünüyorum." diye konuştu.