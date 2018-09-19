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Trump Yine Sessions’a Yüklendi: ‘Adalet Bakanım Yok’

19.09.2018 23:08 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump, Adalet Bakanı Jeff Sessions’a yönelik en sert açıklamalarından birini yaptı. Trump, bir adalet bakanı olmadığını belirtti

Trump Yine Sessions’a Yüklendi: ‘Adalet Bakanım Yok’

Başkan Donald Trump, Adalet Bakanı Jeff Sessions’a yönelik en sert açıklamalarından birini yaptı. Trump, bir adalet bakanı olmadığını belirtti.

Trump, bu açıklamayı Hill TV’ye yaptı ve bir kez daha Sessions’ı Rusya soruşturmasından çekildiği için eleştirdi.

Trump, Sessions’ın göçmenliğe yaklaşımından memnun olmadığını da kaydetti.

Trump, “Bir adalet bakanım yok. Bu çok üzücü” ifadelerini kullandı.

Trump, Sessions’ın Rusya soruşturmasından çekilmesinden dolayı derin hayal kırıklığına uğradığını da vurguladı.

Başkan, Sessions’ı görevden alıp almayacağı yönündeki bir soruyaysa, “Ne olacak göreceğiz. Birçok kişi bunu yapmamı söylüyor” dedi.

Sessions, Trump’ın sözlerine henüz cevap vermiş değil.

Görevdeki bir Başkan’ın Adalet Bakanı’nı bu şekilde eleştirmesi pek alışıldık bir durum değil.

Trump’ın Sessions’a yönelik tavrı Cumhuriyetçileri de bölmüş durumda.

İki Senatör ara seçimler sonrasında Trump’ın Sessions’ı görevden almasına destek veriyor. Ancak diğer bazı Cumhuriyetçiler bunun yanlış adım olacağını belirtiyor.

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