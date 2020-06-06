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  4. Trump yine tehditler savurdu! AB ve Çin'e gözdağı

Trump yine tehditler savurdu! AB ve Çin'e gözdağı

DÜNYA HABERLERİ  | 06.06.2020 01:46 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, Amerikan ıstakozları üzerindeki gümrük vergisini azaltmamaları durumunda, Avrupa Birliği (AB) ve Çin'e daha fazla vergi uygulayabileceğini söyledi.

Trump yine tehditler savurdu! AB ve Çin'e gözdağı

Trump, Maine eyaletine gerçekleştirdiği ziyaret esnasında, deniz ürünleri sektörü yöneticileri ile yuvarlak masa toplantısında bir araya geldi.

"DURUMU EŞİTLEYECEK ŞEKİLDE VERGİ UYGULARIZ"

AB'nin, Amerikan ıstakozları üzerinde uyguladığı gümrük vergisine tepki gösteren Trump, "AB, bu vergileri düşürmezse biz de durumu eşitleyecek şekilde, AB'den gelen arabalara gümrük vergisi uygularız." dedi.

Trump, "Çin de Amerikan ıstakozlarına yönelik gümrük vergisini azaltmazsa, bu ülkeden gelen ürünlere yeni gümrük vergileri uygularız." diye konuştu. (AA)

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