Trump yönetimi ABD Kongresi'nin "Ermeni Soykırımı" kararına katılmadıklarını açıkladı

Trump yazılı açıklamasında, "1915'ten başlayarak 1,5 milyon Ermeni, Osmanlı İmparatorluğu'nun son yıllarında sınır dışı edildi, katledildi ya da ölüme zorlandı. Bu anma gününde ABD ve dünya genelindeki Ermeni toplumuna hayatlarını kaybedenlerin yasını tutmada katılıyoruz" demişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus yaptığı yazılı açıklamada, Senato'nun kararına dair, "Yönetimin konuyla ilgili pozisyonu değişmedi" dedi. "Görüşlerimiz Başkan'ın Nisan ayında konuyla ilgili yaptığı net açıklamasında yansıtılmaktadır."

ABD Kongresi'nin üst kanadı Senato 12 Aralık'ta 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan bir yasa tasarısını oybirliği ile onaylamıştı.

Trump yönetimi, 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanımlayan ABD Kongresi'nde alınan kararlara katılmadıklarını, bu konuda ABD Başkanı Donald Trump'ın "kitesel mezalim" değerlendirmesinin halen geçerli olduğunu açıkladı.

Trump, Türklere ve Ermenilere, "acı dolu geçmişi kabul edip, onunla yüzleşme" çağrısında bulunmuştu.

Erdoğan: Gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de

ABD Senatosu'nun 1915 olaylarını "Ermeni Soykırımı" olarak tanımlayan kararı kabul etmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kararı "siyasi" olarak yorumlamış ve kabul etmediklerini açıklamıştı.

İddiaları tarihçilerin araştırmalarının önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, "Burada hiçbir belge ortaya koyamayanların söyleyecek bir sözü yoktur. Çıkıp karar almışlar, alsanız ne yazar? Bu aldığınız kararların bir kıymetiharbiyesi yok. Çünkü bu kararlarınız sizin tamamen siyasidir, hukuka uygun hiçbir yanı yok. Hukuka uygun yanı olmadığına göre, bunları bizim zaten kabul etmemiz de mümkün değil." dedi.

Erdoğan misillemede bulunabileceğini de işaret etmiş, "Yeri geldiği zaman otururuz bütün heyetlerimizle beraber, kapatılması gerekiyorsa İncirlik'i de kapatırız, Kürecik'i de kapatırız" demişti.