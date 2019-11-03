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Trump yönetimi, ABD’nin mülteci kontenjanını 18 bine düşürdü

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.11.2019 09:41 | Son Güncelleme

ABD Başkan Donald Trump, 2020 mali yılında ülkeye sadece 18 bin yeni mülteci alınmasını içeren kararnameyi imzaladı.

ABD Başkan Donald Trump, 2020 mali yılında ülkeye sadece 18 bin yeni mülteci alınmasını içeren kararnameyi imzaladı. Trump yönetimi, ülkenin mülteci sınırını belirlerken tarihi bir düşüşe gitti.
ABD Başkan Donald Trump, 2020 mali yılında ülkeye sadece 18 bin yeni mülteci kabul edilmesini öngören kararnameyi imzalandı. Geçen ay Kongreye sunulan ve yasalaşan teklif, 18 bin mülteci kabulü ile ABD’nin modern mülteci programı tarihindeki en az sayı oldu.
ABD Başkanı Trump, Başkanlık Kararnamesini, Dışişleri, İç Güvenlik, Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı ile yapılan müzakerelerin ardından imzaladı. Trump’ın imzaladığı kararnameye göre, mülteci kotasında çoğunluğun, ABD ordusuyla çalışan Iraklılara ayrılması planlanıyor. Mültecilerden 5 bin kişiyi zulme uğramış dini azınlıklar, bin 500 kişiyi Orta Amerika ülkeleri El Salvador, Guatemala ve Honduras’tan gelen sığınmacıların oluşturmasının planlandığı ifade edildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, mültecilerin ülkeye yerleştirilmesini sağlayan programın uygulanması için tüm birimlerin yakın bir ilişki içerisinde çalışacağı belirtildi. Mültecilere desteğin insani yardım şeklinde de yapıldığı ifade edilen açıklamada, Amerika Birleşik Devletleri’nin 2019 mali yılında küresel krizi desteklemek için yaklaşık 9,3 milyar dolar katkıda bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, 1980’den bu yana ABD’nin neredeyse 3,8 milyon mülteci ve sığınmacıyı ağırladığı, diğer insani göç kategorileri altında yüz binlerce kişiye ev sahipliği yaptığı belirtildi.
ABD’nin bir önceki başkanı Barack Obama döneminde 2016’da ABD’nin mülteci kotası 110 bindi. Trump yönetimi bu sayıyı 2017’de 50 bine, 2018’de 45 bine 2019’da 30 bine ve 2020 yılı için ise 18 bine kadar düşürdü.

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