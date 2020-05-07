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  4. "Trump Yönetimi CDC'nin Corona Önlem Raporunu Rafa Kaldırdı"

"Trump Yönetimi CDC'nin Corona Önlem Raporunu Rafa Kaldırdı"

07.05.2020 20:41 | Son Güncelleme

ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), eyaletlerin ekonomik faaliyetlere yeniden geçiş sürecinde Corona virüsü salgınına karşı alması gereken önlemleri sıraladığı bir rapor hazırladı. Ancak Associated Press (AP) haber ajansına göre, Trump yönetiminin raporu rafa kaldırdığı iddia ediliyor

Amerika’nın ulusal kamu sağlığı kurumu Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri (CDC), eyaletlerin ekonomik faaliyetlere yeniden geçiş sürecinde Corona virüsü salgınına karşı alması gereken önlemleri sıraladığı bir rapor hazırladı.

Rehber niteliğindeki raporun geçen hafta Cuma günü yayınlanması bekleniyordu. Ancak Associated Press (AP) haber ajansına göre Trump yönetiminin raporu rafa kaldırdığı iddia ediliyor.

CDC, genelde sağlık krizlerinde halka ve yerel yetkililere bilimsel verilere dayalı öneri sunma sorumluluğunu üstlenen bir kurum. Ancak Corona virüsü salgını sürecinde CDC’nin düzenli olarak toplantı yapmaması, kurumun genel müdürü Dr. Robert Redfield’inse Beyaz Saray Corona Virüsüyle Mücadele Görev Gücü ekibinde yer almasına rağmen halkı açıkça bilgilendirmekten kaçınması dikkat çekiyor.

Başkan Trump liderliğindeki yönetim, Corona pandemisiyle mücadele çalışmalarında sorumluluğu ağırlıklı olarak eyalet yönetimlerine bırakmış durumda.

Hayatın normale döndürülmesi için izlenmesi gereken yolların oldukça ayrıntılı bir şekilde kaleme alındığı CDC raporu, bazı federal yetkililer tarafından örnek alınacak nitelikte bir belge olarak değerlendirildi.

Beyaz Saray yetkililerinin yayınlamayı reddettiği söylenen 17 sayfalık rapor, geçen hafta AP haber ajansı tarafından paylaşılmıştı.

Beyaz Saray’ın geçen ay yayınladığı ‘Amerika’nın Yeniden Açılması’ başlıklı raporda yer alan önlem önerileri kısıtlı kalmıştı. CDC’nin yayınlanması beklendiği halde resmi kurumlarca kamuoyuyla paylaşılmayan raporunda restoran, okul ve ibadet yerleri gibi mekanlarda uygulanacak kurallar da dahil tüm öneriler, ayrıntılarıyla sıralanıyor.

Örneğin, CDC raporunda, restoranlar yeniden faaliyete geçtiğinde masaların aralarında yaklaşık 2 metre mesafe konulması ve garsonlarla müşteriler arasındaki temasın en aza indirilmesi için akıllı telefon uygulamalarından faydalanılması önerileri de yer alıyor.

Rapor her ne kadar Trump yönetimi tarafından aktarılmamış olsa da yerel yetkililerin eyaletlerde kısıtlamaları aşamalı olarak kaldırırken nelere dikkat etmeleri gerektiğiyle ilgili sorularını CDC uzmanlarına yöneltmeye devam ettiği belirtiliyor.

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