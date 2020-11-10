Trump Yönetimi Devir Teslim Sürecini Başlatmıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimi kaybettiğini kabul etmediğine dair açıklamasının ardından Trump yönetimi Biden’a devir teslimle ilgili işlemlere de başlamıyor.
Başkanlık seçimlerinin ardından yeni yönetim ekibiyle geçiş sürecini başlatmak konusunda Genel Hizmetler Dairesi sorumlu durumda. Bu daire yeni başkanın yemin törenin düzenlenip görevi devir alacağı 20 Ocak tarihine kadar yeni yönetime geçişle ilgili hazırlıklardan sorumlu. Daire, Biden’ın ekibine geçiş çalışmalarının başlaması için bir ofis de temin etmek durumunda.
Ancak dairenin başında bulunan ve bizzat Başkan Trump tarafından atanmış olan Emily Murphy, henüz geçiş süreciyle ilgili çalışmaları başlatmış değil.
Genel Hizmetler Dairesi basin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Biden’ın başkanlık seçimini kazandığına dair mazbatasını almadan işlemlere başlanmayacağını söyledi. Ancak bazı bölgelerde halen oy sayımlarının devam ediyor ve itirazların gündeme gelmiş olması nedeniyle bunun ne zaman olacağı net değil.
Her ne kadar önde gelen haber ajansları ve medya kuruluşları Biden’ı seçimi kazanan olarak ilan etmiş olsalar da henüz resmi sonuçlar açıklanmadı.
Öte yandan Başkan Trump, seçimde yenilgi aldığını kabul etmediğini söylüyor ve sayımlarla ilgili çok sayıda dava açılacaağını söylüyor. Ancak Trump yönetimi henüz iddia ettiği usülsüzlüklerle ilgili herhangi bir kanıt ortaya koymuş değil.
Trump, açacağı itiraz davaları sonucunda başkanlık için yeter sayı olan 270 delege sayısına ulaşmayı umuyor.
Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell da yaptığı açıklamada Trump’a destek verdi ve Trump’ın iddia ettiği usülsüzlüklerle ilgili soruşturma talep etme hakkı olduğunu dile getirdi.
McConnell açıklamasında “Kurumlarımız gerçekten de bunun için varlar” dedi.
Biden ve Başkan Yardımcısı adayı Kamal Harris’se geçiş süreciyle ilgili çalışmalarına başlamış durumda. İkili ilk olarak Corona virüsü salgınıyla mücadele konusunda sağlık uzmanlarıyla biraraya geldiler.
Bu sırada Biden ekibi de geçiş süreci için Trump ekibiyle işbirliği arayışı içerisinde.
Biden’ın geçiş süreci konusundaki yardımcılarından Jen Psaki Twitter hesabından yaptığı paylaşımda “Amerika’nın ulusal güvenliği ve ekonomik çıkarları, federal hükümetin net ve hızlı bir biçimde, halkın tercihlerine saygı duyması ve barışçıl ve sorunsuz bir geçiş sürecine dair sinyalleri vermesine bağlıdır” ifadelerini kullandı.
Kazanan ilan edildiktan sonra Genel Hizmetler Dairesi, yeni kurulacak hükümet için bilgisayarlar, maaş ödemeleri ve diğer masraflar için 9,9 milyon dolarlık bir kaynağı kullanıma açacak.
Biden ekibi, hükümet hesaplarından kendilerine ait eposta adresleri ve çalışma ofislerine sahip olacaklar. Yetkililer ayrıca finansal bilgileriyle ilgili de bildirimlerde bulunacaklar.
Başkanlık Geçişi Partilerüstü Merkezi de Trump yönetiminden yetkilileri sürecin süratle başlatılması yönünde uyardı.