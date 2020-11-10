Trump Yönetimi Devir Teslim Sürecini Başlatmıyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın seçimi kaybettiğini kabul etmediğine dair açıklamasının ardından Trump yönetimi Biden’a devir teslimle ilgili işlemlere de başlamıyor.

Başkanlık seçimlerinin ardından yeni yönetim ekibiyle geçiş sürecini başlatmak konusunda Genel Hizmetler Dairesi sorumlu durumda. Bu daire yeni başkanın yemin törenin düzenlenip görevi devir alacağı 20 Ocak tarihine kadar yeni yönetime geçişle ilgili hazırlıklardan sorumlu. Daire, Biden’ın ekibine geçiş çalışmalarının başlaması için bir ofis de temin etmek durumunda.

Ancak dairenin başında bulunan ve bizzat Başkan Trump tarafından atanmış olan Emily Murphy, henüz geçiş süreciyle ilgili çalışmaları başlatmış değil.

Genel Hizmetler Dairesi basin sözcüsü tarafından yapılan açıklamada, Biden’ın başkanlık seçimini kazandığına dair mazbatasını almadan işlemlere başlanmayacağını söyledi. Ancak bazı bölgelerde halen oy sayımlarının devam ediyor ve itirazların gündeme gelmiş olması nedeniyle bunun ne zaman olacağı net değil.

Her ne kadar önde gelen haber ajansları ve medya kuruluşları Biden’ı seçimi kazanan olarak ilan etmiş olsalar da henüz resmi sonuçlar açıklanmadı.