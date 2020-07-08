Trump Yönetimi Dünya Sağlık Örgütü’nden Çekilme Sürecini Başlattı

Kararı ve Başkan Donald Trump’ın salgın sürecindeki tutumunu eleştiren Senatör Menendez, ‘’Kongre’ye Başkan’ın ABD’yi salgın devam ederken WHO’dan resmen çektiği konusunda bildirimde bulunuldu. Trump’ın COVID konusundaki yönetimi için kaotik ve tutarsız demek hafif kalır. Bu Amerika’nın çıkarlarını ya da hayatları korumayacak. Amerikalılar’ı hasta ve yalnız bırakacak’’ ifadelerini kullandı.

ABD Senatosu Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Demokrat Bob Menendez, Twitter’dan yaptığı açıklamada çekilme kararıyla ilgili olarak Trump yönetiminin ABD Kongresi’ni bilgilendirdiğini yazdı.

CNN ve Fox News televizyonlarının internet sitelerinde yer alan haberlerde, Dünya Sağlık Örgütü’nün bağlı olduğu Birleşmiş Milletler’in genel sekreterine bir mektup yazılarak Trump yönetiminin çekilme sürecini resmen başlattığı kaydedildi. CNN’e bilgi veren Dışişleri Bakanlığı’ndan bir yetkili de haberi doğruladı.

Trump yönetimi Corona virüsü salgını sürecinde yaşanan gerilimin ardından Dünya Sağlık Örgütü’nden çekilme sürecini resmen başlattı. Kararla ilgili olarak ABD Kongresi’ne de bildirimde bulunuldu.

Başkan Donald Trump geçtiğimiz Nisan ayında, Corona virüsü salgını döneminde ‘’Çin merkezli’’ davranmakla suçladığı Dünya Sağlık Örgütü’ne ABD’nin bütçe desteğini askıya almış, daha sonra örgüte yazdığı mektupta bir ay içinde bazı reformların gerçekleştirilmemesi halinde ABD’nin Dünya Sağlık Örgütü’nden çekilme sürecini başlatacağı tehdidinde bulunmuştu.

ABD’de Dünya Sağlık Örgütü’nü eleştirenler, örgütün salgının başlangıcında virüsün insandan insana bulaşmadığı yönündeki açıklamasıyla uluslararası toplumu yanlış yönlendirdiğini savunmuş, kimileri de örgütün salgının başlangıcında attığı adımları Çin’in yeterince şeffaf olmamasına bağlamıştı.

Çin, salgın istihbarat ve bilgi sistemi üzerinden bazı bilgilere ulaşan Dünya Sağlık Örgütü’nü Wuhan kentinde olağandışı hastalık vakalarıyla ilgili olarak 31 Aralık’ta bilgilendirmişti. Bazı bilimsel araştırmalarda da Corona virüsünün Kasım ayı ortalarında Wuhan’da dolaşımda olduğu yönünde delillerin olduğu belirtilmişti.

ABD Dışişleri Bakanlığı’nın verilerine göre, Amerika yılda yaklaşık 500 milyon dolarla Dünya Sağlık Örgütü’ne en fazla katkıda bulunan ülke.