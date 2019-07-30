Trump Yönetimi Hükümete Danışmanlık Sunan Birimleri Azalttı

Amerika’da Başkan Donald Trump liderliğindeki yönetimin, hükümete danışmanlık hizmeti sunulması amacıyla kurulan bilimsel kurulları kasıtlı olarak engellediği ileri sürülüyor. Yönetimin yaklaşımını savunanlar söz konusu kurul ve panellerin maliyetli ve zahmetli olduğunu iddia ederken, karşı çıkanlarsa Trump’ın bunu eleştirilerin önüne geçmek için yaptığını söylüyor.
Başkan Trump’ın, Savunma Bakanlığı Pentagon’un teknoloji biriminin başına atadığı Michael Griffin’in, Jason isimli askeri ve bilimsel danışmanlık grubunu feshetmesinin ardından, konuyla ilgili tartışmalar daha da fazla gündeme gelmeye başladı. Uzun süredir Amerikalı yetkililere danışmanlık hizmeti sunan, ülkenin en kıdemli 60 bilim insanının oluşturduğu Jason grubunun dağıtılması kararı, bu yıl Mart ayında Pentagon tarafından beklenmedik bir anda alındı.
ABD Ulusal Nükleer Güvenlik Dairesi’nde 2002-2007 yılları arasında görev yapan ve şu an Stratejik ve Uluslararası Araştırmalar Merkezi CSIS’te kıdemli danışman olan Linton Brooks, Trump yönetiminin bilimi, siyasal çıkarlarıyla bağdaşmadığında arka plana attığı görüşünde. Birçok uzman ve muhalif yetkili de bu görüşe katıldıklarını ifade ederek Trump yönetimini bu hususta eleştiriyor. Trump’ın yönetimi devralmasından bu yana yaşanan benzer durumlara bakıldığında birçok örneğe rastlanıyor.
Trump başkanlık görevine gelmesinin hemen ardından, 2017 yılının Nisan ayında Adalet Bakanlığı’na bağlı bir adli tıp araştırma grubunu dağıttı. Aynı yıl içinde, Beyaz Saray Halkla İlişkiler Ofisi’nin tarihçilerden oluşan bir panelin düzenlenmesini engellemek istemesi de dikkat çekmişti.
Kongre’nin üst kanadı Senato tarafından yapılan bir uyarıda bu panelin Beyaz Saray tarafından yasal olarak sonlandırılamayacağının vurgulanmasının ardından Beyaz Saray geri adım atmıştı. 2018 yılındaysa, Dışişleri Bakanlığı bünyesindeki nükleer silahsızlanma araştırma grubunun görevi sonlandırıldı. Güvenlik Danışmanlık Kurulu adını taşıyan grubu, silah kontrolü, silahsızlanma ve uluslararası güvenlik konularında uzmanlaşmış kıdemli bilim insanları oluşturuyordu.
ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı CIA’e hizmet sunan ve yine tarih uzmanlarının oluşturduğu bir kurul da bu yıl ortadan kaldırıldı. CIA sözcüsü Sara Lichterman’ın kurulun yeni üyelerin katılımıyla birlikte yeniden çalışmalarına başlayacağını belirtmesine karşın tepkiler devam etti. 2019 yılı Şubat ayında ise, deniz kuvvetleriyle çalışan iki kurul feshedildi. Deniz Kuvvetleri Sekreteri Richard Spencer konuyla ilgili yaptığı açıklamada, bu kararla danışmanlık kurullarının işlevlerini daha da iyi kılmayı amaçladıklarını savundu.
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