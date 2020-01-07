Trump yönetimi, İran ve Irak'taki gelişmelere dair Senatoya brifing verecek

WASHINGTON (AA) - ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani'nin öldürülmesinin ardından İran ve Irak'taki gelişmelere yönelik ABD Senatosuna brifing verecek.

Çarşamba günü Senatoda yapılacak oturuma, ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, Savunma Bakanı Mark Esper, Genelkurmay Başkanı Mark Milley ve ABD Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü Gina Haspel katılacak.

Oturum sırasında söz konusu yetkililerin, Süleymani'nin ABD kuvvetleri tarafından düzenlenen hava saldırısı sonucunda öldürülmesi ve sonrasında İran ve Irak'taki son gelişmeler hakkında bilgilendirme yapacağı belirtildi.

- Süleymani'nin öldürülmesi

ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 3 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusuna bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani ve Haşdi Şabi Başkan Yardımcısı Ebu Mehdi el-Mühendis'in, Bağdat Havalimanı yakınına düzenlenen saldırıda öldürüldüğünü açıklamıştı.

Saldırıda, Süleymani ve Mühendis'in yanı sıra aralarında İranlı subayların da bulunduğu 5'ı Iraklı 10 kişi hayatını kaybetmişti.

İran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney, olayın ardından yaptığı açıklamada, "Onun gidişiyle onun yaptığı iş durdurulmayacak ve yolu kapanmayacak. Suçluları acı bir intikam bekliyor." ifadesini kullanmıştı.

Ülkede 3 günlük yas ilan eden Hamaney, Süleymani'nin yerine yardımcısı Tuğgeneral İsmail Kaani'yi getirmişti.

