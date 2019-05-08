HABER

Trump yönetimi, İran'la ilgili istihbaratı abartmış

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.05.2019 21:25 | Son Güncelleme

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın başını çektiği "şahin" bir grubun, "İran'ın bölgedeki bazı Amerikan birliklerine saldırı hazırlığında olduğu" şeklindeki istihbaratı abartarak bölgeye uçak gemisi taarruz grubu gönderilmesini sağladığı iddia edildi

WASHINGTON (AA) - Donald Trump yönetimindeki "şahin" bir grubun, "İran'ın bölgedeki bazı Amerikan birliklerine saldırı hazırlığında olduğu" şeklindeki istihbaratı abartarak bölgeye uçak gemisi taarruz grubu gönderilmesini sağladığı ileri sürüldü.

Amerikan Daily Beast haber sitesinde yer alan ve adı açıklanmayan bazı üst düzey ABD'li yetkililere dayandırılan iddia, Amerikan kamuoyunda yankı buldu.

Haberde, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'ın başını çektiği Beyaz Saray'daki "şahin" bazı isimlerin, İran'la ilgili bir istihbaratı olduğundan daha büyük bir tehdit olarak yorumlayıp bölgeye uçak gemisi taarruz grubu gönderilmesinde önemli rol oynadıkları iddia edildi.

- İstihbarat doğru, reaksiyon abartılı

Daily Beast'e konuşan bir yetkili, söz konusu istihbaratın doğru olduğunu, ancak yönetimin bu istihbarata aşırı tepki vererek bölgeye uçak gemisi gönderdiğini belirtti.

Bir diğer yetkili ise söz konusu istihbarata göre, İran Devrim Muhafızları Ordusu'na bağlı Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'nin, "Irak'taki İran'a bağlı güçlere Amerikan birliklerine yönelik saldırı konusunda talimat verdiğinin" bildirildiğini söyledi.

Bu istihbaratın ele alındığı toplantıda verilecek karşılığın "büyütüldüğünü" kaydeden yetkili, "Buradaki risk, yanlış hesap yapıp tansiyonu artıran düşük seviyeli (İran adına hareket eden) bir 'proxy' birimidir. Tehdit, betimlendiği kadar yakın olmasa da biz bu reaksiyonumuzla istihbarata bir mesaj gönderiyoruz." değerlendirmesini yaptı.

Haberde, pazar günü Beyaz Saray'da yapılan ulusal güvenlik toplantısına katılan bazı isimlerin İran'a çok güçlü bir mesaj gönderilmesini savundukları, bunun sonucunda da uçak gemisi taarruz grubunun gönderilmesi kararının çıktığı iddia edildi.

- Bolton duyuruyu yapmıştı

Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı Bolton, pazar günü yaptığı açıklama ile USS Abraham Lincoln Uçak Gemisi Görev grubunun bir bombardıman görev gücü ile birlikte Körfez'e yönlendirildiğini bildirmişti. Bolton, bu sevkiyatı İran yönetimine "net ve kesin bir mesaj" olarak nitelemişti.

Amerikan medyasında yer alan bazı haberlerde İsrail istihbaratının ABD'ye İran'ın bölgedeki Amerikan askerlerine yönelik saldırı hazırlığında olduğu bilgisini ulaştırması üzerine Washington'un söz konusu kararı aldığı iddia edilmişti.

PARTNER Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti Her ne yapıyorsanız bırakıp okumanız gereken haftanın en komik 21 tweeti
“19 Günde 19 Mayıs 2019” etkinliği ekibi Dragon Bot Bartın’da“19 Günde 19 Mayıs 2019” etkinliği ekibi Dragon Bot Bartın’da
Esenler'de çatlaklar oluşan bina boşaltıldıEsenler'de çatlaklar oluşan bina boşaltıldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
ABD Donald Trump İRAN John Bolton

En Çok Okunan Haberler

Reform Eylem Grubu toplanıyor

Reform Eylem Grubu toplanıyor

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

CHP ve İYİ Parti'den YSK'ya 'seçim iptali' başvurusu

Akit TV sunucusuna hapis cezası!

Akit TV sunucusuna hapis cezası!

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

DSP İstanbul adayı seçimden çekilecek mi? Açıklama geldi

Gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Gaz lambalarıyla gecenin karanlığında kurbağa avlıyorlar! Kilosu 45 TL

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

Berna Laçin'den İmamoğlu açıklaması

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

YSK'dan bir açıklama daha: Suç duyurusunda bulunuldu

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

7-8-9 Mayıs ''Mega Mayıs'' demek!

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

Son dakika! Yabancı öğrenci sınırlaması kaldırıldı

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

7,5 yıl önce yüz nakli olmuştu! İşte son hali

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gri Kategori’de aranan 2 terörist öldürüldü!

Gri Kategori’de aranan 2 terörist öldürüldü!

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, 23 Haziran seçiminde destekleyecekleri ismi açıkladı

Mustafa Destici, 23 Haziran seçiminde destekleyecekleri ismi açıkladı

Bağcılar'da 3 kişiyle çatışan iş insanı yaralandı

Bağcılar'da 3 kişiyle çatışan iş insanı yaralandı

Balıkesir'de karaya uyuşturucu madde vuruyor

Balıkesir'de karaya uyuşturucu madde vuruyor

Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Van'da 3.5 büyüklüğünde deprem

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu'nda TIR devrildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.