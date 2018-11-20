"Trump yönetimi Kaşıkçı cinayeti konusunda tutarlı bir cevap veremedi"

ABD'nin ulusal gazetelerinden USA Today, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin yedinci haftasında Başkan Donald Trump yönetiminin bu cinayete karşı hala tutarlı bir cevap veremediğini, oluşan dış politika krizine çözüm aradığını yazdı.

"Trump, Cemal Kaşıkçı cinayeti üzerine çıkan dış politika krizini çözmek için çabalıyor" başlıklı makalede, iç ve dış baskılara rağmen Trump'ın Suudi Arabistan'ın "anahtar bir müttefik" olduğu kartını oynamaya ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman'ın dahlini gösteren kanıtları da küçümsemeye devam ettiği vurgulandı.

Makalede, Obama yönetimi eski CIA analisti ve Ulusal Güvenlik Danışmanı Ned Price'ın şu görüşlerine yer verildi:

“(Trump yönetiminin) Stratejisi gerçeğin ortaya çıkmamasını ummaktı. Özellikle Kongre'den gelen baskıları dindirmek için bazı adımlar attılar ama basıncı azaltmak için vanayı her açtıklarında cinayette Suudi suç ortaklığını gösteren yeni kahredici açıklamalar geldi.”

Veliaht Prensi Bin Selman’ın cinayet emrini verdiği iddiasını içeren CIA raporunun geçen hafta medyaya sızmasıyla Trump, Kaşıkçı cinayeti hakkında yönetiminin bu hafta "tam bir rapor" açıklayacağını bildirmişti.