Trump Yönetimi Kaşıkçı Raporunu Geciktirebilir

Trump yönetimi Cemal Kaşıkçı cinayetinin sorumlularına yaptırım uygulayıp uygulamayacağını Kongre’ye bildirmesi için gerekli zaman sınırlamasına uyamayabileceği sinyalini veriyor.

Amerika’nın insan hakları ihlallerine karşı devreye soktuğu Magnitsky Yasası kapsamında Trump yönetiminin Kaşıkçı’nın ölümüyle ilgili kimin ya da kimlerin sorumlu olduğunu ve bu kişilere yaptırım uygulanıp uygulanmayacağını Kongre’ye bildirmek için 120 günü vardı. Bu süre 8 Şubat itibariyle sona eriyor.

Kongre’deki danışmanlar öğleden sonra saatlerine kadar konuyla ilgili kendilerine bir rapor iletilmediğini kaydetti. Bazı danışmanlar raporu yasa kapsamındaki resmi sürenin sonu olan Cuma alamasalar da iyimser ihtimalle hafta başında beklediklerini kaydetti. Ancak yönetim, Kongre’ye bir rapor gönderme ihtiyacı hissetmediğini kaydetti.

Yönetimden üst düzey bir yetkili yaptığı açıklamada ‘‘Başkan, Kongre komisyonlarının taleplerini uygun bulmadığında reddetme yetkisini saklı tutuyor’’ ifadesini kullandı.

New York Times gazetesi Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın 2017'de üst düzey bir danışmanına, Suudi Arabistan'a geri dönmediği ve Suudi yönetimine yönelik eleştirilerine son vermediği takdirde gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldürtebileceği söylediğini yazmıştı.

Suudi Dışişleri Bakanı Adil Cubeyr, gazetecilere yaptığı açıklamada veliaht prensin Kaşıkçı’nın öldürülmesi emri vermediğini söyledi ancak Times’ın haberiyle ilgili yorum yapmayı da reddetti.

Cubeyr, Kongre’den yaptırımlarla ilgili karar almadan önce Suudi yetkililerin Kaşıkçı soruşturmasını tamamlamalarını beklemesini istedi.

