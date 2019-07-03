HABER

Trump Yönetimi Nüfus Sayımında Vatandaşlık Sorusundan Geri Adım Attı

03.07.2019 17:22 | Son Güncelleme

ABD 2020 yılında yapılacak nüfus sayımında, Trump yönetiminin yer almasını istediği vatandaşlık sorusundan vazgeçildi. Nüfus sayım formlarının, tartışmalı soru olmadan baskıya gireceği açıklandı

Trump Yönetimi Nüfus Sayımında Vatandaşlık Sorusundan Geri Adım Attı

ABD 2020 yılında yapılacak nüfus sayımında, Trump yönetiminin yer almasını istediği vatandaşlık sorusundan vazgeçildi. Nüfus sayım formlarının, tartışmalı soru olmadan baskıya gireceği açıklandı.

Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığı yetkilileri, Anayasa Mahkemesi’nin 27 Haziran tarihli kararına uyacaklarını açıkladı. Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ‘’Mahkemenin, 2020 nüfus sayımında vatandaşlık sorusunu yeniden koyma kararıma karşı hüküm vermesine katılmasam da karara saygılıyım’’ dedi.

Ross, Ticaret Bakanlığı’na bağlı olan nüfus sayım idaresinin 10 yılda bir yapılan anket formlarını basma sürecine girdiğini açıkladı. Gelecek yıl yapılacak nüfus sayımında katılımcılara vatandaşlık durumlarıyla ilgili herhangi bir soru sorulmayacak.

ABD Başkanı Donald Trump ise son Twitter mesajında, ‘’2020 nüfus sayımında, ‘’Bu kişi ABD vatandaşı mıdır?’’ sorusuna Anayasa Mahkemesi’nin izin vermemesi Amerika için üzücü bir süreç ve sürüyor da. Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’na soruların bu en hayati olanını geri getirmeleri için ne gerekiyorsa yapmaları ve başarılı bir sonuca ulaşmaları talimatı verdim. ABD! ABD! ABD!’’ ifadelerini kullandı.

Trump geçen hafta da, ‘Anayasa Mahkemesi’nin ‘bu çok kritik sorunda nihai bir karar verebilmesi için ek bilgi alabilmesini sağlamak adına’ avukatlarına sayımın ertelenmesi için neler yapılabileceğini sorduğunu söylemişti.

Trump yönetimi, nüfus sayımına vatandaşlık sorusunun eklenmesinin, ‘azınlıkların oy kullanma haklarının korunmasına yönelik yasanın daha iyi şekilde uygulanması’ amacına hizmet edeceğini savunuyordu.

Demokratlar, göçmen politikalarındaki sert yaklaşımıyla eleştirdikleri Başkan Trump’ın vatandaşlık sorusunun nüfus sayımına eklenmesiyle ilgili girişimine de karşı çıkıyordu.

Muhalifler, Cumhuriyetçiler’in bu soruyla göçmenlerin gözünü korkutarak nüfus sayımına katılmamalarını sağlayıp, göçmen nüfusunun yoğun olduğu bölgelerdeki Demokrat eğilimini çarpıtarak yansıtmayı amaçladığını öne sürüyordu. ABD nüfus sayımında vatandaşlık sorusu 1950 yılındaki sayımdan sonra bir daha sorulmamıştı.

Performans denilince akla ilk o geliyor!Performans denilince akla ilk o geliyor!
FETÖ'ye o ülkede darbe! Türkiye devraldıFETÖ'ye o ülkede darbe! Türkiye devraldı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Milyonlarca kişinin beklediği haber!

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Korkutan açıklama: Askeri müdahaleye hazırız

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

Kadıköy'deki vahşi cinayetle ilgili kan donduran detaylar

En son kapanmıştı! Yeni yaşa cesur merhaba

En son kapanmıştı! Yeni yaşa cesur merhaba

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

İmamoğlu duyurdu! AK Partili başkanlarla ile bir araya geliyor

Dışişleri'nden çok sert tepki

Dışişleri'nden çok sert tepki

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Trump'tan G-20'de dikkat çeken kare

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

ABD'den flaş S-400 açıklaması!

Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

Putin, Rus ordusuna savaş hazırlığı emri verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Türkiye Maarif Vakfı, Etiyopya'daki FETÖ okullarını devraldı

FETÖ'ye o ülkede darbe! Türkiye devraldı

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

İran: 7 Temmuz'dan itibaren canımız ne kadar isterse...

Dışişleri'nden çok sert tepki

Dışişleri'nden çok sert tepki

SON DAKİKA! El Bab'ta çifte saldırı!

El Bab'ta çifte saldırı! Ölü ve yaralılar var

Dünyanın en güçlü pasaportları hangi ülkelerin?

Dünyanın en güçlü pasaportları hangi ülkelerin?

Reuters: Türkiye'ye yaptırım konusunda değişen bir şey yok

Reuters: Türkiye'ye yaptırım konusunda değişen bir şey yok

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.