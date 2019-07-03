Trump Yönetimi Nüfus Sayımında Vatandaşlık Sorusundan Geri Adım Attı

ABD 2020 yılında yapılacak nüfus sayımında, Trump yönetiminin yer almasını istediği vatandaşlık sorusundan vazgeçildi. Nüfus sayım formlarının, tartışmalı soru olmadan baskıya gireceği açıklandı.

Beyaz Saray ve Adalet Bakanlığı yetkilileri, Anayasa Mahkemesi’nin 27 Haziran tarihli kararına uyacaklarını açıkladı. Ticaret Bakanı Wilbur Ross, ‘’Mahkemenin, 2020 nüfus sayımında vatandaşlık sorusunu yeniden koyma kararıma karşı hüküm vermesine katılmasam da karara saygılıyım’’ dedi.

Ross, Ticaret Bakanlığı’na bağlı olan nüfus sayım idaresinin 10 yılda bir yapılan anket formlarını basma sürecine girdiğini açıkladı. Gelecek yıl yapılacak nüfus sayımında katılımcılara vatandaşlık durumlarıyla ilgili herhangi bir soru sorulmayacak.

ABD Başkanı Donald Trump ise son Twitter mesajında, ‘’2020 nüfus sayımında, ‘’Bu kişi ABD vatandaşı mıdır?’’ sorusuna Anayasa Mahkemesi’nin izin vermemesi Amerika için üzücü bir süreç ve sürüyor da. Ticaret Bakanlığı ve Adalet Bakanlığı’na soruların bu en hayati olanını geri getirmeleri için ne gerekiyorsa yapmaları ve başarılı bir sonuca ulaşmaları talimatı verdim. ABD! ABD! ABD!’’ ifadelerini kullandı.