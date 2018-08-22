Trump Yönetimi Ortadoğu Barış Planı’nı Ne Zaman Açıklayacak?

Bolton, Trump’ın bu sözlerini yorumlamadı ya da Filistinliler’in ne bekleyebileceği konusunda bir açıklama yapmadı.

Ancak Trump dün West Virginia eyaletinde düzenlediği mitingde, İsrail’in büyükelçiliğin Kudüs’e taşınması karşılığında “bedel” ödeyeceğini ve Filistinliler’in ise “çok iyi bir şey alacağını” söyledi.

Trump yönetimi yetkilileri, İsrail-Filistin ihtilafına çözüm bulma gayretlerinde bugüne kadarki en kapsamlı planın sözünü vermişti. Filistin tarafı Trump’ın İsrail lehine taraf tutmasını ve Kudüs’ü İsrail’in başkenti olarak tanıma yolunda tek taraflı attığı adımı gerekçe göstererek her türlü plana olumsuz bakacağını kaydetmişti.

John Bolton süreçte “birçok ilerleme” sağlandığını söyledi ancak planın ne içerdiği ya da ne zaman kamuoyuna açıklanacağı konusunda ayrıntı vermedi. Trump yönetimi planın beklenen duyurusu öncesinde, son dönemde Ortadoğu politikası ekibini oluşturmaya başladı.

Kudüs’te düzenlediği basın toplantısında Bolton, “Çalışmalar devam ediyor. Çok sayıda istişare yapılıyor ve planın tüm ayrıntılarının açıklanma takvimi konusunda da henüz bir karar yok” dedi.

Bolton, Filistinliler’in “yıllarca radikal liderler tarafından kendi siyasi amaçları için ajanlar olarak kullanıldıklarını” belirtti ve plan açıklandığında Filistinliler’in Trump yönetiminin onlara güzel bir yaşam için fırsat vermek istediğini göreceklerini savundu.

Bolton’un üç günlük İsrail ziyaretinin ana gündem maddesiyse İran’dı. John Bolton, İran’da son dönemdeki hükümet karşıtı protestoları övdü ancak “İran’da rejim değişikliğinin Amerikan politikası olmadığını” vurguladı.

Bolton, İran güçlerini Suriye’den çıkarmak için Rusya’yla birlikte çalışmayı umduklarını da belirtti ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esat’ı İdlib’e beklenen operasyon öncesinde sert biçimde uyardı.

Esat’ın yeniden kimyasal silah kullanabilme ihtimalinden endişe duyduklarını ifade eden Bolton, “Eğer Suriye rejimi kimyasal silah kullanırsa çok güçlü karşılık vereceğiz ve herhangi bir karara varmadan uzun süre önce bu konuyu gerçekten düşünmeliler çünkü Amerika’nın bu noktadaki pozisyonunda hiçbir belirsizlik yok” diye konuştu.

