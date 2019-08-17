Trump Yönetimi Tayvan’a F-16 Satışında Düğmeye Bastı

Trump yönetimi Tayvan’a 8 milyar dolar değerinde F-16 savaş uçağı satma planını Kongre’yle paylaştı. Bu satışın Çin’le zaten gergin olan ilişkileri daha da bozmasından endişe ediyor.

İki ABD’li yetkili ile Kongre’den bir danışman, Trump yönetiminin Kongre üyelerini planlanan satışla ilgili dün gayrıresmi biçimde bilgilendirdiğini kaydetti.

Çin, kendi toprağı olarak gördüğü Tayvan’a silah ve özellikle de F-16 uçaklarının satılmasına karşı çıkıyor.

Kongre’nin satışla ilgili bilgilendirilmesi Çin ve ABD arasındaki ticaret görüşmelerinin çıkmaza girdiği ayrıca Çin’in eski İngiliz kolonisi Hong Kong’daki gösterilere askeri müdahalede bulunabileceği endişelerinin yaşandığı bir döneme denk geldi.

Satışı onaylayacak nihai makam olan Dışişleri Bakanlığı ise yorum yapmayı reddetti, ancak Kongre’deki iki parti de satış önerisine sıcak bakıyor.

Temsicliler Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı New Yorklu Demokrat Eliot Engel ve Teksaslı Cumhuriyetçi Michael McCaul, yayınladıkları ortak açıklamada bu durumun ABD’nin Hint Pasifik bölgesinde güvenlik ve demokrasiye bağlılığıyla ilgili güçlü bir mesaj olduğunu, bunun ayrıca ABD’nin stratejik ortağı Tayvan’ı ve demokratik hükümetini tehdit eden Çin’i devre dışı bırakmaya yardımcı olacağını kaydetti.