‘‘Trump Yönetimi Tedarik Zincirlerini Çin’den Uzaklaştırmak İstiyor’’

Trump yönetiminin ticaret politikalarına yakın yetkililere göre Pekin’i Corona virüsü salgınına ilişkin tutumundan ötürü cezalandırmak için ilave gümrük tarifesi uygulamasını gündeme getiren yönetim, küresel endüstriyel tedarik zincirlerini Çin'in elinden koparmak için de hızlı bir girişim başlatmaya hazırlanıyor. Çin'e yönelik saldırıların dozunu son dönemde arttıran Başkan Trump, uzun zamandır imalatı yurt dışından Amerika içine getirme sözü veriyordu. Reuters haber ajansına konuşan yetkililer, Corona virüsü salgınının Amerika'da çok fazla can kaybına ve büyük ekonomik hasara neden olması üzerine imalat ve tedarik zincirinde Çin'e olan bağımlılığı kırmak için hükümet çapında bir girişimin gündeme geldiğini kaydetti. Yetkililere göre Amerika, tedarik zincirinin Çin'in elinden alınıp dost ülkelere kaydırılması olasılığına da sıcak bakıyor. ABD Dışişleri Bakanlığı Ekonomik Büyüme, Enerji ve Çevre Müsteşarı Keith Krach, Reuters’a verdiği demeçte, ''Tedarik zincirlerimizin Çin'e olan bağımlılığını azaltmak için son birkaç yıldır çalışmalar yürütüyoruz, ama şimdi bu girişime turbo güç kazandırıyoruz'' şeklinde konuştu.

Hükümetin bu konuda yakında yeni hamleler açıklayabileceğini söyleyen Keith Krach, ''Kritik alanları belirlemek ve darboğazların nerede oluştuğunu anlamak gerekiyor'' dedi ve meselenin Amerika'nın güvenliği açısından kilit önem taşıdığını belirtti. ABD Ticaret ve Dışişleri Bakanlıkları, firmaların gerek kaynak sağlama gerekse imalat açısından Çin dışına çıkmalarının yollarını arıyor. Vergi teşvikleri ve firmalara yer değiştirmeleri durumunda sağlanabilecek olası sübvansiyonlar, tedarik zincirinde köklü değişiklik yapmak için değerlendirilen seçenekler arasında. Amerikalı bir yetkili, yaptığı değerlendirmede, ''Şu anda kusursuz bir fırtına yaşanıyor. Pandemi, Çin'le iş yapma konusundaki kaygıların somutlaşmasına yol açtı. Daha önce Çin'le yaptıkları anlaşmalar sayesinde para kazananlar şimdi Corona virüsünün yol açtığı ekonomik hasarı misliyle yaşadı'' ifadelerine yer verdi. Ekonomik Refah Ağı Başkan Trump, bir süredir, 370 milyar dolarlık Çin malına uygulanmakta olan yüzde 25'lik ilave gümrük vergisinin üzerine yenilerini ekleyebileceğini söylüyor.

Özellikle Corona salgını nedeniyle satışların adeta yere çakıldığı bu dönemdeyse ilave gümrük verilerini ödeyen Amerikan firmaları, büyük zorluk çekiyor. Ancak yetkililere göre bu, Trump'ın ilave vergilerden kaçınacağı anlamına gelmiyor. Amerika Çin'i cezalandırmak için Çinli yetkililere ya da firmalara yaptırım getirebilir, Çin'in üzerinde hak iddia ettiği Tayvan'la daha sıkı ilişkiler kurabilir. Tedarik zincirlerinin yerini değiştirme meselesiyse somut ve hızlı adımlarla ve Trump yönetiminden beklenmeyecek şekilde çok yönlü olarak devam ediyor. Bir yetkiliye göre Amerika, ''güvenilir ortakların'' katılımıyla ''Ekonomik Refah Ağı'' olarak adlandırılan bir ittifak oluşturmak için çalışıyor. Bu ağa katılacak firmaların ve sivil toplum örgütlerinin dijital işletme, enerji, altyapı, araştırma, ticaret ve eğitim gibi alanlarda aynı standartlar altında faaliyet göstermesi öngörülüyor. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, 29 Nisan'da yaptığı açıklamada, Amerikan hükümetinin Avustralya, Hindistan, Japonya, Yeni Zelanda, Güney Kore ve Vietnam'la ''küresel ekonomiyi ileriye götürmek'' için çalıştığını kaydetmişti.