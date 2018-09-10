Trump Yönetimi Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’dan UCM açıklaması:

"Amerika vatandaşlarını ve müttefiklerini bu meşru olmayan mahkemenin adil olmayan kovuşturmalarından korumak için her çabayı sarf edecektir. Uluslararası Ceza Mahkemesi ile işbirliği yapmayacağız"

