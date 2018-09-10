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Trump Yönetimi Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’dan UCM açıklaması

10.09.2018 19:54 | Son Güncelleme

Trump Yönetimi Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’dan UCM açıklaması: "Amerika vatandaşlarını ve müttefiklerini bu meşru olmayan mahkemenin adil olmayan kovuşturmalarından korumak için her çabayı sarf edecektir. Uluslararası Ceza Mahkemesi ile işbirliği yapmayacağız"

Trump Yönetimi Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’dan UCM açıklaması

Trump Yönetimi Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton’dan UCM açıklaması:
"Amerika vatandaşlarını ve müttefiklerini bu meşru olmayan mahkemenin adil olmayan kovuşturmalarından korumak için her çabayı sarf edecektir. Uluslararası Ceza Mahkemesi ile işbirliği yapmayacağız"

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