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Trump yönetimi, üniversitelerin yabancı öğrencilerine yönelik vize yasağı kararını geri çekti

DÜNYA HABERLERİ  | 15.07.2020 00:14 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump, üniversitelerde sonbahar döneminde online ders alacak olan yabancı öğrencilerin vizelerinin iptaline yönelik aldığı kararı açılan davalar nedeniyle geri çekti.

Trump yönetimi, üniversitelerin yabancı öğrencilerine yönelik vize yasağı kararını geri çekti

Trump yönetimi, yabancı öğrencilerin, okulların yeni tip korona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle tamamen online ders vermeleri durumunda ülkeyi terk etmeleri yönünde aldığı kararı gelen tepkiler üzerine iptal etti.

ESKİ KURALLAR DEVAM EDECEK

Harvard Üniversitesi ve Massacchusetts Teknoloji Enstitüsünün (MIT), kararın iptali için federal mahkemeye dava açmasının ardından söz konusu kararın iptal edildiği açıklandı. ABD Federal Bölge Hakimi Allison Burroughs, federal göçmenlik makamlarının 6 Temmuz’da alınan kararın geri çekildiğini ve eski kuralların devam etmesinin kabul edildiğini ifade etti.

Böylelikle yabancı öğrenciler tüm derslerini sanal ortam üzerinden alsa dahi ülkede öğrenci vizesi ile ikamet edebilecek. Anlaşmanın yürürlüğe girdiğini açıklayan Hakim Alison Burroughs, "Hükümetin önerdiği sınırlamalar hiçbir yerde uygulanmayacak" diyerek anlaşmanın tüm ülke genelinde geçerli olduğunu aktardı.

ÜLKEYİ TERK ETMELERİ İSTENMİŞTİ

Trump yönetimi, Covid-19 nedeniyle sonbahar döneminde başlayacak eğitimlerinin tamamını internet ortamına taşıyan okullarda öğrenim gören yabancı öğrencilerin ülkeyi terk etmesini istemişti.

ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) yabancı öğrencilere ilişkin yaptığı açıklamada, tamamen internet üzerinden eğitime geçen üniversitelerde okuyan öğrencilere yeni vize verilmeyeceğini belirtmişti. Ayrıca hali hazırda ABD’de bulunan öğrencilerden de ülkeyi terk etmeleri istenmişti.

6 Temmuz’da sunulan vize iptali önerisine karşı aralarında Harvard, MIT gibi üniversiteler tarafından davalar açılmış bulunuyordu. Üniversiteler haricinde aralarında California’nın da bulunduğu 18 eyalet de karara karşı dava açarken, Google, Facebook, Twitter gibi teknoloji firmalarının da bulunduğu birçok kurum da üniversiteler tarafından açılan davayı desteklediklerini açıklamıştı. (İHA)

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