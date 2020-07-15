Trump yönetimi, üniversitelerin yabancı öğrencilerine yönelik vize yasağı kararını geri çekti

Böylelikle yabancı öğrenciler tüm derslerini sanal ortam üzerinden alsa dahi ülkede öğrenci vizesi ile ikamet edebilecek. Anlaşmanın yürürlüğe girdiğini açıklayan Hakim Alison Burroughs, "Hükümetin önerdiği sınırlamalar hiçbir yerde uygulanmayacak" diyerek anlaşmanın tüm ülke genelinde geçerli olduğunu aktardı.

Harvard Üniversitesi ve Massacchusetts Teknoloji Enstitüsünün (MIT), kararın iptali için federal mahkemeye dava açmasının ardından söz konusu kararın iptal edildiği açıklandı. ABD Federal Bölge Hakimi Allison Burroughs, federal göçmenlik makamlarının 6 Temmuz’da alınan kararın geri çekildiğini ve eski kuralların devam etmesinin kabul edildiğini ifade etti.

ABD Sınır ve Gümrük Muhafaza Birimi (ICE) yabancı öğrencilere ilişkin yaptığı açıklamada, tamamen internet üzerinden eğitime geçen üniversitelerde okuyan öğrencilere yeni vize verilmeyeceğini belirtmişti. Ayrıca hali hazırda ABD’de bulunan öğrencilerden de ülkeyi terk etmeleri istenmişti.

6 Temmuz’da sunulan vize iptali önerisine karşı aralarında Harvard, MIT gibi üniversiteler tarafından davalar açılmış bulunuyordu. Üniversiteler haricinde aralarında California’nın da bulunduğu 18 eyalet de karara karşı dava açarken, Google, Facebook, Twitter gibi teknoloji firmalarının da bulunduğu birçok kurum da üniversiteler tarafından açılan davayı desteklediklerini açıklamıştı. (İHA)

