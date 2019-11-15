Trump Yönetimi Vatandaşlık Başvuru Ücretini Arttırmaya Hazırlanıyor 

Trump yönetimi ABD vatandaşlığına başvuru ücretini yüzde 83 oranında arttırmaya hazırlanıyor. Başvuru ücretinin 640 Dolar’dan 1170 Dolar’a yükseltilmesi teklifi masada.
ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Vatandaşlık ve Göç Hizmetleri Dairesi (USCIS), Perşembe günü yaptığı açıklamada başvurularda şu anda uygulanan ücretin vatandaşlığa geçiş prosedürleri ve hukuki sürece ilişkin masrafları karşılamadığı savunuldu.
İç Güvenlik Bakanlığı’nın başvuru ücreti için, vatandaşlığa geçilmesini ve göçmenlerin entegrasyonunu teşvik etmek amacıyla masrafların altında bir rakam belirlediğini ancak son yıllarda vatandaşlık başvurularının sayısının artmasıyla birlikte bakanlığın görüşünün değiştiği belirtildi.
Yeşil Kart ücreti de yüzde 79 artabilir
Sunulan teklif kapsamında ABD’de “Yeşil Kart” olarak bilinen sürekli oturma ve çalışma izni ücretinin de yüzde 79 oranında artış yapılması yani ücretin 1220 Dolar’dan 2 bin 195 Dolar’a yükseltilmesi planlanıyor.
Ayrıca ABD’ye sığınma başvurusunda bulunacak kişiler, geçici koruma statüsünden yaralananların yanı sıra DACA olarak bilinen ve aileleri ABD’ye kaçak olarak gelmiş olanların çocukların statüsünün uzatılması gibi göçmenlerle ilgili diğer başvurularda da ücret artışı yapılması planlanıyor.
Yeni teklif kapsamında DACA statüsü yenileme ücreti de 495 Dolar’dan 765 Dolar’a yükselecek.
ABD’de şu anda 9 milyon göçmen vatandaşlığa başvuru hakkını kazanmış durumda.
Trump yönetiminin Vatandaşlık ve Göç Hizmetleri Dairesi’ne ait 207 milyon dolarlık fonu Göç ve Gümrük Muhafaza (ICE) Dairesi’ne aktarmayı planlıyor.
Söz konusu teklif 16 Aralık’a kadar kamuoyu değerlendirmesi sürecinde olacak. USCIS yeni uygulama yürürlüğe girmeden önce yasa gereği bu görüşleri değerlendirmek zorunda.
"Başvurunuzu bir an önce yapın"
Göçmenlik avukatları ve göçmen hakları alanında faaliyet gösteren örgütler ücretler artmadan göçmenleri vatandaşlık başvurusunu bir an önce yapmaları çağrısında bulunuyor. Bu gruplar Yeşil Kart sahibi olan göçmenlere de 2020 Kasım ayında yapılacak başkanlık seçimlerine oy kullanma hakkına sahip olmaları için de bir an önce vatandaşlık başvurularını yapmaya teşvik ediyor.
Pew Araştırma Merkezi’ne göre, ABD’de yasal olarak yaşayan ve vatandaşlığa başvurmayı tercih eden göçmenlerin oranı son 20 yıl içindeki en yüksek seviyede olmakla birlikte, Meksika kökenliler vatandaşlığa geçme oranı açısından diğer grupların gerisinde.
Pew Araştırma Merkezi’ne göre, ankete katılan nerdeyse bütün Meksika kökenli göçmenlerin bir gün ABD vatandaşı olmak istediklerini ancak vatandaşlık başvuru ücretinin engellerden biri olduğunu söylemişti.
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