Trump Yönetimi Vatandaşlık Başvuru Ücretini Arttırmaya Hazırlanıyor 

Trump yönetimi ABD vatandaşlığına başvuru ücretini yüzde 83 oranında arttırmaya hazırlanıyor. Başvuru ücretinin 640 Dolar’dan 1170 Dolar’a yükseltilmesi teklifi masada.

ABD İç Güvenlik Bakanlığı’na bağlı Vatandaşlık ve Göç Hizmetleri Dairesi (USCIS), Perşembe günü yaptığı açıklamada başvurularda şu anda uygulanan ücretin vatandaşlığa geçiş prosedürleri ve hukuki sürece ilişkin masrafları karşılamadığı savunuldu.

İç Güvenlik Bakanlığı’nın başvuru ücreti için, vatandaşlığa geçilmesini ve göçmenlerin entegrasyonunu teşvik etmek amacıyla masrafların altında bir rakam belirlediğini ancak son yıllarda vatandaşlık başvurularının sayısının artmasıyla birlikte bakanlığın görüşünün değiştiği belirtildi.

Yeşil Kart ücreti de yüzde 79 artabilir

Sunulan teklif kapsamında ABD’de “Yeşil Kart” olarak bilinen sürekli oturma ve çalışma izni ücretinin de yüzde 79 oranında artış yapılması yani ücretin 1220 Dolar’dan 2 bin 195 Dolar’a yükseltilmesi planlanıyor.

Ayrıca ABD’ye sığınma başvurusunda bulunacak kişiler, geçici koruma statüsünden yaralananların yanı sıra DACA olarak bilinen ve aileleri ABD’ye kaçak olarak gelmiş olanların çocukların statüsünün uzatılması gibi göçmenlerle ilgili diğer başvurularda da ücret artışı yapılması planlanıyor.