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Trump Yönetimi ve FED Arasında Gerilim

20.11.2020 21:21 | Son Güncelleme:
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Trump Yönetimi ve FED Arasında Gerilim

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin’in, Perşembe günü, pandemi sebebiyle işletmelere sağlanan kredi destek programlarının sona erdirileceğini açıklaması tartışma yarattı

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Perşembe günü, pandemi sebebiyle işletmelere sağlanan kredi destek programlarının sona erdirileceğini açıkladı. Mnuchin, Merkez Bankası’ndan (FED) kullanılmamış kaynağın Hazine’ye aktarılmasını istedi. Karara FED ve Demokratlar tepki gösterdi.

ABD Maliye Bakanı Mnuchin, FED Başkanı Jerome Powell’a yazdığı mektupta, pandeminin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek ve ekonomiyi desteklemek üzere kabul edilen yasa kapsamında Hazine’ye ayrılan 455 milyar dolarlık kaynağın Kongre tarafından gerekli yerlere tahsis edilmesi gerektiğini belirtti.

FED bünyesindeki bu kaynağın önemli bir kısmının, işletmelere, kar amacı gütmeyen kuruluşlara ve yerel yönetimlere kredi desteği için kullanılması öngörülmüştü.

İşletmelere sağlanan kredi programlarının süresinin uzatılmasını reddeden Maliye Bakanı Mnuchin, “ABD Merkez Bankası FED’in kullanılmamış fonları Hazine’ye iade etmesini talep ediyorum” dedi.

Mnuchin mektubunda destek programlarına yeniden ihtiyaç duyulmasının düşük bir olasılık olduğunu; ancak böyle bir durumun yaşanması halinde, FED’in Hazine’nin kendi istikrar fonundan kaynak aktarılarak ya da Kongre’den yeni kaynak talep edilerek yeniden oluşturulabileceğini belirtti.

FED kredi programlarının piyasalar için önemli olduğunu belirtmişti

FED, pandemi döneminde işletmelerin yararlandığı kredi programlarının ekonominin tüm alanlarına kredi akışının sağlanması için önemli olduğunu vurgulamıştı.

FED yetkilileri bu hafta içinde söz konusu kredi programlarının süresinin uzatılması gerektiğini belirtmişti. Bu nedenle, ABD Maliye Bakanlığı’ndan böyle bir açıklama beklenmiyordu.

ABD Merkez Bankası FED, yaptığı yazılı açıklamada, “Corona virüsü pandemisi sırasında başlatılan olağanüstü yardım imkanlarının hala zorda ve riske açık olan ekonomimize destek olma rolünü sürdürmesini tercih ettiğini” belirtti.

FED yetkililerinden tepki

Atlanta FED Başkanı Raphael Bostic, Bloomberg kanalına verdiği röportajda, “Ekonominin bulunduğu noktayı ve hala belirsizliğin olduğunu göz önünde bulunduracak olursak, bu destek programlarının devam etmesi önemli” dedi. Bostic, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Joe Biden’ın Maliye Bakanlığı için değerlendirdiği adaylar arasında.

Biden Perşembe günü yaptığı açıklamada Maliye bakanlığına seçtiği ismi belirlediğini söylemiş, resmi açıklamayı Şükran Günü’nden önce ya da sonra yapacağını belirtmişti.

Chicago Merkez Bankası Başkanı Charles Evans, Maliye Bakanı Mnuchin’in kararından hayal kırıklığına uğradığını belirtti. CNBC kanalına konuşan Evans, ABD’de vakaların arttığına dikkat çekerek bunun bir risk yarattığını ve ekonomiye her yönden desteğin gelmesinin iyi olacağını söyledi.

Mnuchin’in açıklama, görevi 20 Ocak’ta devralacak olan Biden yönetimi açısından sorun yaratabilir. Söz konusu kredi programları çok kapsamlı bir şekilde kullanılmamış olsa da, FED yetkilileri programların varlığının mali piyasalara ve yatırımcılara güven verdiğini vurgulamıştı.

Mnuchin’e “yeni yönetimin elini kolunu bağlıyor” eleştirisi

ABD Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Neil Bradley, Kredi destek programlarının sonlandırılmasının sürpriz bir karar olduğunu, bu kararın erken alındığını ve görevi devralacak yeni yönetimin elini kolunu bağladığını söyledi.

Kararının ardından CNBC kanalına konuşan Steven Mnuchin ise, Ocak ayında görevi devralacak Biden yönetiminin seçeneklerini sınırlamaya çalıştığı eleştirilerine karşı çıktı.

Maliye Bakanı Mnuchin, “Hiçbir şeyi engellemeye çalışmıyoruz. Şirket tahvili satın almak için bu paraya ihtiyacımız yok. Bu paraya hala kapalı olan küçük işletmelere yardım etmek için ihtiyacımız var” dedi.

ABD Maliye Bakanı Mnuchin, kısa vadeli kurumsal kredi imkanı dahil olmak üzere mali piyasalara nakit desteği sağlayan başka programların bazılarının süresinin uzatılmasınınsa önünü açtı.

Cumhuriyetçiler’den Mnuchin’in kararına destek Bazı Cumhuriyetçilerse Maliye Bakanı’nın bu adımına destek veriyor.

Cumhuriyetçiler’in Senato’da çoğunluğu koruması halinde, Bankacılık Komisyonu’nun başına geçmesi beklenen Cumhuriyetçi Senatör Pat Toomey, sağlanan imkanların belirlenen amaçlara ulaştığını ve yasa gereği süresi 31 Aralık’ta dolacak olan kredi imkanının süresinin uzatılmaması gerektiğini söyledi.

Senatör Toomey, “Kongre’nin amacı çok açıktı. Likidite sağlanması amacıyla bu imkanlar zaten geçici olarak sağlanacaktı. Likiditenin yeniden tesis edilmesiyle birlikte, bu programlar yasada belirtildiği gibi 31 Aralık 2020 tarihinde sonlandırılmalı” dedi.

Corona yardım paketi görüşmeleri

Senato’daki Demokratlar’ın lideri Chuck Schumer ve Cumhuriyetçiler’in lideri Mitch McConnell, Perşembe günü Corona virüsü yardım paketi görüşmelerine yeniden başlamaya karar verdi.

ABD Maliye Bakanı Mnuchin, Beyaz Saray Genel Sekreteri Mark Meadows’un Cuma günü Kongre’deki Cumhuriyetçi liderlerle görüşeceğini ve yardım paketinin kabul edilmesi için çabalarını hızlandıracaklarını söyledi.

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