Trump Yönetimi ve FED Arasında Gerilim

Mnuchin mektubunda destek programlarına yeniden ihtiyaç duyulmasının düşük bir olasılık olduğunu; ancak böyle bir durumun yaşanması halinde, FED’in Hazine’nin kendi istikrar fonundan kaynak aktarılarak ya da Kongre’den yeni kaynak talep edilerek yeniden oluşturulabileceğini belirtti.

FED bünyesindeki bu kaynağın önemli bir kısmının, işletmelere, kar amacı gütmeyen kuruluşlara ve yerel yönetimlere kredi desteği için kullanılması öngörülmüştü.

ABD Maliye Bakanı Mnuchin, FED Başkanı Jerome Powell’a yazdığı mektupta, pandeminin ekonomi üzerindeki olumsuz etkilerini hafifletmek ve ekonomiyi desteklemek üzere kabul edilen yasa kapsamında Hazine’ye ayrılan 455 milyar dolarlık kaynağın Kongre tarafından gerekli yerlere tahsis edilmesi gerektiğini belirtti.

Atlanta FED Başkanı Raphael Bostic, Bloomberg kanalına verdiği röportajda, “Ekonominin bulunduğu noktayı ve hala belirsizliğin olduğunu göz önünde bulunduracak olursak, bu destek programlarının devam etmesi önemli” dedi. Bostic, resmi olmayan sonuçlara göre seçimi kazanan Joe Biden’ın Maliye Bakanlığı için değerlendirdiği adaylar arasında.

ABD Merkez Bankası FED, yaptığı yazılı açıklamada, “Corona virüsü pandemisi sırasında başlatılan olağanüstü yardım imkanlarının hala zorda ve riske açık olan ekonomimize destek olma rolünü sürdürmesini tercih ettiğini” belirtti.

FED yetkilileri bu hafta içinde söz konusu kredi programlarının süresinin uzatılması gerektiğini belirtmişti. Bu nedenle, ABD Maliye Bakanlığı’ndan böyle bir açıklama beklenmiyordu.

FED, pandemi döneminde işletmelerin yararlandığı kredi programlarının ekonominin tüm alanlarına kredi akışının sağlanması için önemli olduğunu vurgulamıştı.

FED kredi programlarının piyasalar için önemli olduğunu belirtmişti

Biden Perşembe günü yaptığı açıklamada Maliye bakanlığına seçtiği ismi belirlediğini söylemiş, resmi açıklamayı Şükran Günü’nden önce ya da sonra yapacağını belirtmişti.

Chicago Merkez Bankası Başkanı Charles Evans, Maliye Bakanı Mnuchin’in kararından hayal kırıklığına uğradığını belirtti. CNBC kanalına konuşan Evans, ABD’de vakaların arttığına dikkat çekerek bunun bir risk yarattığını ve ekonomiye her yönden desteğin gelmesinin iyi olacağını söyledi.

Mnuchin’in açıklama, görevi 20 Ocak’ta devralacak olan Biden yönetimi açısından sorun yaratabilir. Söz konusu kredi programları çok kapsamlı bir şekilde kullanılmamış olsa da, FED yetkilileri programların varlığının mali piyasalara ve yatırımcılara güven verdiğini vurgulamıştı.

Mnuchin’e “yeni yönetimin elini kolunu bağlıyor” eleştirisi

ABD Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Neil Bradley, Kredi destek programlarının sonlandırılmasının sürpriz bir karar olduğunu, bu kararın erken alındığını ve görevi devralacak yeni yönetimin elini kolunu bağladığını söyledi.