Trump Yönetimi ve John Bolton Kitap Yüzünden Mahkemelik Oldu

Trump yönetimi ve eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton arasında bir süredir devam eden kitap tartışması mahkemeye taşındı. Adalet Bakanlığı, Beyaz Saray’ın “Ulusal güvenlik açısından gizli ve hassas bilgiler barındırıyor” dediği kitabın yayınlanmasını engellemek için John Bolton’a dava açtı.

Başkent Washington’daki federal mahkemede açılan davada Adalet Bakanlığı, John Bolton’ın 500 sayfalık kitap taslağının gizli bilgilerle dolu olduğunu iddia etti. Savcılık, Bolton’ın daha önce imzalamış olduğu anlaşmalardan doğan yükümlülükleri kapsamında Beyaz Saray’ın onay sürecinden geçmesi gerektiğini ancak eski ulusal güvenlik danışmanının bu süreci tamamlamadığını savundu.

İddia makamı dava dosyasında “Bolton ABD yönetimindeki en hassas ve önemli ulusal güvenlik görevlerinden birine getirilmesi karşılığında ABD ile bir pazarlık yaptı. Ancak şimdi kitabının yayınlanması öncesindeki inceleme sürecinin tamamlandığını söyleyip, gizli bilginin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğine de kendisi karar vererek bu pazarlığı tek taraflı olarak bozmak istiyor” ifadelerini kullandı.