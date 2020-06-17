Trump Yönetimi ve John Bolton Kitap Yüzünden Mahkemelik Oldu

Trump yönetimi ve eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton arasında bir süredir devam eden kitap tartışması mahkemeye taşındı. Adalet Bakanlığı, Beyaz Saray’ın “Ulusal güvenlik açısından gizli ve hassas bilgiler barındırıyor” dediği kitabın yayınlanmasını engellemek için John Bolton’a dava açtı.
Başkent Washington’daki federal mahkemede açılan davada Adalet Bakanlığı, John Bolton’ın 500 sayfalık kitap taslağının gizli bilgilerle dolu olduğunu iddia etti. Savcılık, Bolton’ın daha önce imzalamış olduğu anlaşmalardan doğan yükümlülükleri kapsamında Beyaz Saray’ın onay sürecinden geçmesi gerektiğini ancak eski ulusal güvenlik danışmanının bu süreci tamamlamadığını savundu.
İddia makamı dava dosyasında “Bolton ABD yönetimindeki en hassas ve önemli ulusal güvenlik görevlerinden birine getirilmesi karşılığında ABD ile bir pazarlık yaptı. Ancak şimdi kitabının yayınlanması öncesindeki inceleme sürecinin tamamlandığını söyleyip, gizli bilginin kamuoyuyla paylaşılması gerektiğine de kendisi karar vererek bu pazarlığı tek taraflı olarak bozmak istiyor” ifadelerini kullandı.
John Bolton’ın kitabının yayıncısı Simon & Schuster “Her Şeyin Yaşandığı Oda: Bir Beyaz Saray Hatıratı” adlı kitabın 23 Haziran’da piyasaya çıkacağını açıklamış, kitabın Başkan Trump’ın “tutarsız ve gelişigüzel karar alma sürecine ilişkin içerden bir bakış açısı” sunduğunu belirtmişti.
Yayınevinden yapılan açıklamaya göre kitap Trump’ın Çin, Rusya, Ukrayna, Kuzey Kore, İran, İngiltere, Fransa ve Almanya ile ilişkilerini ayrıntılı şekilde anlatıyor. Yayınevi kitap için “Donald Trump’ın okunmasını istemediği kitap” ifadesini kullanıyor.
Kitap piyasaya çıkacağı tarihten önce depolara gönderilmiş durumda. John Bolton’ın da ABC kanalına verdiği röportajın Pazar günü yayımlanması bekleniyor. Kendisine yakın bir kaynak ise John Bolton’ın kitabın planlanan tarihte piyasaya çıkması konusunda kararlı olduğunu belirtiyor.
ABD Başkanı Donald Trump Pazartesi günü konuyla ilgili yaptığı açıklamada eski ulusal güvenlik danışmanı John Bolton’ın, kitabın yayınlanması halinde, yasayı ihlal etmiş olacağını söylemiş, “Kendilerini yakında mahkemede bulurlar” ifadelerini kullanmıştı.
Adalet Bakanı William Barr da Pazartesi günü yaptığı açıklamada, “Yönetimde görev yapmaya gelenler ve hassas bilgiye erişimi olanlar genellikle yönetimden ayrıldıkları zaman görevde oldukları dönemde erişimlerinin olduğu bir bilgiyle ilgili bir şey yazmaları halinde, kitabın yayınlanmasından önce bir onay sürecinden geçmeleri gerektiğini şart koşan bir anlaşma imzalarlar. Bolton’ın bu süreci tamamladığı kanısında değiliz” şeklinde konuşmuştu; kitaptan gizli ve hassas olarak değerlendirilen yerlerin çıkarılmasını sağlamaya çalıştıklarını belirtmişti.
Başkan Donald Trump, yaklaşık 17 ay boyunca ulusal güvenlik danışmanı koltuğunda oturan John Bolton’ı geçen Eylül ayında görevden aldığını açıklamış, Bolton ise kovulmadığını kendisinin Başkan’a istifasını sunduğunu savunmuştu.