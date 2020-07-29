Trump Yönetimi Yeni DACA Başvurularını Durduruyor

ABD İç Güvenlik Bakanlığı, ülkeye çocuk yaşta aileleri tarafından yasadışı yolla getirilenleri sınır dışı edilmekten koruyan DACA programı kapsamında yeni başvuru alınmayacağını açıkladı. Karara hak savunucuları ve Demokratlar’dan tepki geldi. İç Güvenlik Bakan Vekili Chad Wolf, Salı günü yaptığı açıklamada, bakanlığın DACA programını inceleme altına alacağını ve bu süreçte yeni başvuruların kabul edilmeyeceğini belirtti. Bakanlık ayrıca program kapsamında göçmen statüsünü ve çalışma izinlerini yenilemek isteyenlere de daha önceki yıllarda yapıldığı gibi iki yıllık onay vermek yerine bir yıllık izin verecek. Bakanlığın DACA programından yararlananlara yönelik bir diğer yeni kısıtlaması da seyahat konusunda olacak. DACA katılımcıları “istisnai durumlar” haricinde hiçbir koşulda Amerika’dan çıkıp tekrar ülkeye giriş yapamayacak. Şimdiye kadar bu programa dahil olanların yurt dışı seyahatleri özel izinle mümkün olabiliyordu. Başkan Donald Trump, eski Başkan Barack Obama’nın 2012 yılında yürürlüğe koyduğu DACA programını feshetme yoluna gitti ancak Anayasa Mahkemesi geçen ay verdiği bir kararda Trump yönetiminin bu programın kapatılması hususunda gerekli prosedürleri uygulamadığına hükmetti.

Amerika’da yaklaşık 650 bin kişi DACA programından yararlanıyor. Bunlar, ülkeye 16 yaşından önce girmiş ve 2007 yılının ortasından bu yana aralıksız olarak Amerika’da yaşamış ve 2012 yılı ortası itibariyle de 31 yaşın altında olan kişiler. Bu şartların yanı sıra, DACA programının sunduğu yasal statü hakkından yararlanmak isteyenlerin ayrıca bir suça karışmamış olmaları, ulusal güvenliği tehdit etmemeleri ve lise mezunu ya da halihazırda lise eğitimi görüyor olmaları gerekiyor. ABD ordusunda daha önce görev yapmış olmak da DACA programına dahil olmayı mümkün kılan kriterler arasında bulunuyor. Obama yönetimi, DACA programını yürürlüğe koyarken, bundan yararlanacak kişilerin kendi hataları olmaksızın yasadışı statüde olduklarını ve birçoğunun çok küçük yaşta Amerika’ya gelmiş olmaları nedeniyle başka bir ülkeyi yurt olarak bilmediklerini savunarak, sınır dışı edilmelerinin önlenmesi gerektiğine vurgu yapmıştı. Obama o dönemde ayrıca mevcut göçmenlik sisteminin “bozuk” olduğunu söyleyerek Kongre’ye gerekli düzeltmelerin yapılması çağrısında bulunmuştu.