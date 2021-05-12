Trump Yönetimi Yetkilileri 6 Ocak Baskınına İlişkin İfade Verdi

Eski Başkan Donald Trump yönetiminin iki üst düzey yetkilisi, Trump destekçilerinin 6 Ocak'ta ABD Kongresi'ne düzenlediği baskın sırasında attıkları adımlarla ilgili olarak Kongre'de ifade verdi.

Associated Press haber ajansına göre Temsilciler Meclisi Denetim Komisyonu'nda ifade veren eski ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, neden Kongre binasına gecikmeli olarak asker sevkettiği yolundaki bir soruya bu adımı atmanın askeri darbe korkularını körüklemesinden endişe ettiğini söyledi. Miller ayrıca Kongre'ye asker göndermenin, Ohio eyaletindeki Kent State Üniversitesi'nde 4 Mayıs 1970 günü silahsız dört öğrencinin Ohio Ulusal Muhafız Birlikleri tarafından vurularak öldürülmesinin bir tekrarının yaşanmasına yol açabileceğinden kaygı duyduğunu belirtti.

Kongre baskınına ilişkin oturumlar serisinin sonuncusunda ifade veren Miller, Trump yanlılarının şiddet kullanarak güvenliği aşıp binaya girmesine rağmen askeri güçlerin buna yanıt vermede geciktiği iddiasına karşı çıktı.

Temsilciler Meclisi Denetim Komisyonu Miller'ın yanı sıra eski ABD Adalet Bakan Vekili Jeffrey Rosen'ın da ifadesine başvurdu. Rosen, Kongre'de ilk kez Adalet Bakanlığı'nın Kongre baskını öncesinde oynadığı rol hakkında ifade verdi.