Trump Yönetimi Yetkilileri 6 Ocak Baskınına İlişkin İfade Verdi

Eski Başkan Donald Trump yönetiminin iki üst düzey yetkilisi, Trump destekçilerinin 6 Ocak'ta ABD Kongresi'ne düzenlediği baskın sırasında attıkları adımlarla ilgili olarak Kongre'de ifade verdi.
Associated Press haber ajansına göre Temsilciler Meclisi Denetim Komisyonu'nda ifade veren eski ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, neden Kongre binasına gecikmeli olarak asker sevkettiği yolundaki bir soruya bu adımı atmanın askeri darbe korkularını körüklemesinden endişe ettiğini söyledi. Miller ayrıca Kongre'ye asker göndermenin, Ohio eyaletindeki Kent State Üniversitesi'nde 4 Mayıs 1970 günü silahsız dört öğrencinin Ohio Ulusal Muhafız Birlikleri tarafından vurularak öldürülmesinin bir tekrarının yaşanmasına yol açabileceğinden kaygı duyduğunu belirtti.
Kongre baskınına ilişkin oturumlar serisinin sonuncusunda ifade veren Miller, Trump yanlılarının şiddet kullanarak güvenliği aşıp binaya girmesine rağmen askeri güçlerin buna yanıt vermede geciktiği iddiasına karşı çıktı.
Temsilciler Meclisi Denetim Komisyonu Miller'ın yanı sıra eski ABD Adalet Bakan Vekili Jeffrey Rosen'ın da ifadesine başvurdu. Rosen, Kongre'de ilk kez Adalet Bakanlığı'nın Kongre baskını öncesinde oynadığı rol hakkında ifade verdi.
Eski ABD Adalet Bakan Vekili Jeffrey Rosen, ifadesi sırasında Adalet Bakanlığı'nın baskın öncesinde polisin 10 ila 30 bin kişinin protesto eylemlerine katılacağı öngörüsü üzerine güvenlik birimlerini hazır tutarak "uygun önlemleri aldığını" söyledi.
Associated Press'e göre eski ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, oturumda, uzun yıllar önce Ohio eyaletinde şiddetle sonuçlanan olaylar ve Amerika'daki büyük kentleri aylar boyunca meşgul eden ırkçılık ve polis şiddeti karşıtı protestolara verilen sert yanıt nedeniyle ordunun Kongre baskınında sadece kısıtlı rol oynaması gerektiğine karar verdiğini belirtti.
Miller, Savunma Bakanlığı'nın 1960 ve 1970'li yıllardaki medeni haklar hareketi ve Vietnam Savaşı protestoları ve 51 yıl önce Ohio'daki Kent State Üniversitesi'nde dört öğrencinin vurularak öldürülmesi sırasında askerin "polis gücünü desteklemede son derece kötü bir sicile sahip olduğunu" söyledi ve "Bu senaryoların tekrarlanmasından kaçınmaya kararlıydım" dedi.
Miller açıklamasında ayrıca baskını düzenleyenleri sert şekilde kınamadığı için eleştirilen eski Başkan Donald Trump'ın, Savunma Bakanlığı'nın Kongre'deki olaylara verdiği yanıtta herhangi bir katkısı olmadığını da kaydetti.
Eski ABD Savunma Bakan Vekili Christopher Miller, 6 Ocak'taki Kongre baskınıyla ilgili olarak düzenlenen Kongre oturumlarına katılan en kıdemli Savunma Bakanlığı yetkilisi.
Miller, Kongre baskınına askerle yanıt vermeye direnmesini, askeri darbe olasılığı karşısında kamuoyunda oluşan "histeri" ve ordunun seçim sonuçlarının değiştirilmesine yardım ettiği algısı oluşacağı kaygılarıyla açıkladı.
Demokrat Partililer, oturum sırasında Miller'ı acil yardım çağrılarına rağmen neden Ulusal Muhafız birliklerini Kongre binasına sevketmede geciktiği konusunda sorguladı. Miller, bu şikayetlerin temelsiz olduğunu söyledi. Ulusal Muhafız birliklerinin Kongre binasına derhal sevk edilmediğini kabul eden Miller, ancak bu yöndeki kararın kasten alındığının altını çizdi.