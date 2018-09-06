Trump Yönetimi Yetkilileri Yalanlama Yarışında

New York Times gazetesinin isimsiz olarak yayımladığı Başkan Trump’a yönelik ağır eleştiriler içeren ve Trump’a karşı sessiz bir direniş olduğunu dile getiren makaleyle ilgili Amerikalı siyasetçilerden tepki gelmeye devam ediyor. Şimdiye kadar Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı James Mattis dahil Trump yönetiminden sekiz yetkili makaleyi kendilerinin yazmadığını belirtti, New York Times gazetesine de makaleyi yayınladığı için tepki gösterdi.

İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen’ın sözcüsü Tyler Houlton da makaleye tepki gösterdi, “Bakan Nielsen vatanı korumakla meşgul, New York Times için isimsiz ve yalan yanlış makaleler yazmakla değil” dedi.

Ulusal İstihbarat Dairesi Direktörü Dan Coats da makaleyi kendisinin kaleme aldığını yalanladı. Amerika’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley de makaleyi kendisinin yazmadığını savundu. Maliye Bakanı Steve Mnuchin’in sözcüsü de “Bu makaleyi Bakan’ın yazmış olabileceği iddiası gülünç” mesajını paylaştı.