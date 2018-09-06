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Trump Yönetimi Yetkilileri Yalanlama Yarışında

06.09.2018 23:47 | Son Güncelleme

New York Times gazetesinin isimsiz olarak yayımladığı Başkan Trump’a yönelik ağır eleştiriler içeren ve Trump’a karşı sessiz bir direniş olduğunu dile getiren makaleyle ilgili Amerikalı siyasetçilerden tepki gelmeye devam ediyor.

Trump Yönetimi Yetkilileri Yalanlama Yarışında

New York Times gazetesinin isimsiz olarak yayımladığı Başkan Trump’a yönelik ağır eleştiriler içeren ve Trump’a karşı sessiz bir direniş olduğunu dile getiren makaleyle ilgili Amerikalı siyasetçilerden tepki gelmeye devam ediyor. Şimdiye kadar Başkan Yardımcısı Mike Pence, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Savunma Bakanı James Mattis dahil Trump yönetiminden sekiz yetkili makaleyi kendilerinin yazmadığını belirtti, New York Times gazetesine de makaleyi yayınladığı için tepki gösterdi.

İç Güvenlik Bakanı Kirstjen Nielsen’ın sözcüsü Tyler Houlton da makaleye tepki gösterdi, “Bakan Nielsen vatanı korumakla meşgul, New York Times için isimsiz ve yalan yanlış makaleler yazmakla değil” dedi.

Ulusal İstihbarat Dairesi Direktörü Dan Coats da makaleyi kendisinin kaleme aldığını yalanladı. Amerika’nın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley de makaleyi kendisinin yazmadığını savundu. Maliye Bakanı Steve Mnuchin’in sözcüsü de “Bu makaleyi Bakan’ın yazmış olabileceği iddiası gülünç” mesajını paylaştı.

​First Lady: “Ülkemizi sabote ediyorsun”

Başkan Trump makaleyi kaleme alan kişi için “korkak” ifadesini kullanmış, Twitter’dan “vatan hainliği?” mesajını paylaşmıştı.

First Lady Malenia Trump da makaleye tepki gösterdi. Twitter’dan paylaştığı açıklamada, “Bu ülkeyi korumuyorsun. Ülkeyi korkakça attığın adımlarla sabote ediyorsun” diye seslendi.

​Trump’tan “Derin Devlet” vurgusu

Başkan Trump Twitter üzerinden makaleye tepki göstermeye devam etti. Makaleyi 2016 yılı başkanlık seçimlerinde kazandığı zaferi hazmedemeyen Demokratların öfkesinin yansıması olarak değerlendirdi.

Kendisi aleyhinde çalışan ve siyasi bir gündemi olan kişileri tanımlamak için “Derin Devlet” ifadesini kullandı. “Derin Devlet ve Sol ve onların aracı olan Yalancı Medya çıldırıyor. Ne yapacaklarını bilmez bir haldeler” mesajını paylaştı.

Başkan Trump seçim kampanyasında da sık sık kullandığı bir slogana atıfta bulundu, “Bataklığı kurutuyorum ama bataklık direniyor. Ama endişe etmeyin, kazanacağız” diye yazdı.

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