Trump Yönetimi Yetkilisinden Başkan'a Sert Eleştiriler

Amerikan siyasetinde deprem yaratan ve Başkan Donald Trump’ın Beyaz Saray’ını anlatan araştırmacı gazeteci Bob Woodward’ın kitabının ardından bu kez bir Trump Yönetimi yetkilisi New York Times gazetesi için bir makale kaleme aldı. Yetkilinin talebi üzerine isimsiz olarak görüş bölümünde yayınlanan yazıda, “Sorunun asıl kökeninde Başkan’ın ahlaklı olmayışı yatıyor” değerlendirmesi var. Trump Yönetimi’ndense makaleye çok sert tepki geldi. Trump olayı “rezalet” diye niteledi. Adı verilmeyen yetkilinin gazete için kaleme aldığı makale “Trump Yönetimi İçindeki Direnişin Parçasıyım” başlığını taşıyor. Trump Yönetimi yetkilisi, Başkan için çalıştığını ancak benzer düşünen meslektaşlarıyla birlikte Trump’ın gündeminin bazı bölümlerini ve Başkan’ın kötü eğilimlerini engellemeye söz verdiklerini yazıyor. Başkan Trump’ın daha önce hiçbir Amerikan Başkanı’nın karşı karşıya kalmadığı şekilde bir sınavdan geçtiğini yazan yetkili, “Biz yönetimin başarılı olmasını istiyoruz ve bu yönetimin uyguladığı politikaların pek çoğunun Amerika’yı daha güvenli ve müreffeh hale getirdiğini düşünüyoruz. Ancak önceliğimiz bu ülkeye hizmet ve Başkan cumhuriyetimizin sıhhatine zarar verecek şekilde davranmaya devam ediyor” ifadelerini kullandı.

“Asıl sorun Başkan’ın ahlaklı olmayışı” Trump Yönetimi yetkilisi, bu sebeple çok sayıda yetkilinin, Başkan görevden ayrılıncaya kadar, Trump’ın yanlış yönlendirilmiş dürtülerini engellemek ve demokratik kurumları korumak adına elinden gelen çabayı göstermeye yemin ettiğini belirtiyor. “Sorunun asıl kökeninde Başkan’ın ahlaklı olmayışı yatıyor. Trump’la çalışan herkes onun karar verirken herhangi bir ilkeye bağlı olmadığını bilir” ifadelerini kullanıyor. New York Times’ın yayınladığı görüş yazısında Trump yönetimi yetkilisi, Cumhuriyetçi bir Başkan olmasına rağmen kendisinin bugüne kadar muhafazakarlar tarafından desteklenen “özgür akıl, serbest piyasa ve özgür halk” gibi ideallere bağlılık göstermediğini savunuyor. Üst düzey yetkili, Trump’ın “Medya halkın düşmanı” söylemine atıfta bulunarak Başkan’ın çoğu dürtülerinin anti-demokratik olduğunu savunuyor. Ancak sürekli olarak yönetimle ilgili yapılan olumsuz haberler arasında bazı parlak icraatların kaynadığını da ekliyor. Bu icraatlar arasında da tarihi vergi reformu ve daha güçlü bir orduyu sayıyor. Üst düzey Trump Yönetimi yetkilisi bu başarıların da Başkan’ın düşmanca ve etkisiz bir liderlik tarzından dolayı değil, bu tarzına rağmen elde edilebildiğini vurguluyor.

Yetkili, “Beyaz Saray’dan yürütmeyle ilgili makamlara kadar üst düzey yetkililer kapalı kapılar ardında Başkomutan’ın yaptığı yorumlar ve davranışlarını eleştirecektir. Pek çoğu yapacakları işleri Başkan’ın heveslerinden soyutlamaya ve korumaya çalışıyor” diye yazıyor. “Toplantılar konudan sapıyor, raydan çıkıyor” Üst düzey yetkili Trump ile yapılan toplantıların atmosferi ve Başkan’ın tavrına da değiniyor. “Kendisiyle yapılan toplantılar konudan sapıyor, raydan çıkıyor. Sürekli öfkeleniyor ve onun bu halleri yarım yamalak, yanlış bilgilerle dolu ve sonradan da geri adım atmak zorunda kaldığı düşüncesizce alınan kararlarla sonuçlanıyor. Yazıyı kaleme alan yetkili, Trump’ın önemli bir politika kararıyla ilgili fikrini değiştirdiği bir toplantı sonrasında konuştuğu üst düzey bir başka yetkilinin sözlerine de yer veriyor. O yetkili de “Dakikası dakikasını tutmuyor. Fikrini değiştirip değiştirmeyeceğini söylemek zor” sözleriyle yakınıyor. “İki koldan ilerleyen bir başkanlık” Trump Yönetimi yetkilisi, “Bu kaotik dönemde züğürt tesellisi olacak belki ama Amerikalılar yetişkinlerin devrede olduğunu bilmeli. Neler olduğunun farkındayız. Donald Trump yapmasa da bizler doğru olan şeyi yapmaya çalışıyoruz” diyor. Yetkili bütün bunların sonucunun da iki koldan ilerleyen bir başkanlıkla sonuçlandığını yazıyor ve dış politika alanından iki örnek vererek şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Hem kapalı kapılar ardında hem de kamusal alanda Başkan Trump Putin ya da Kim Jong Un gibi otokrat liderleri tercih ettiği gibi bir görüntü veriyor ve bizi bizimle benzer düşünen müttefik ülkelerle ilişkilerimizi yeterince takdir etmiyor. Gözü keskin gözlemcilerse yönetimin geri kalanının ikinci bir koldan ilerlediğini fark etmiş durumda. İşte bu ikinci kol, Rusya gibi ülkelerin seçime müdahale ettikleri için gereken cezayı aldığı, dünyadaki müttefiklerin rakip olarak hor görülmek yerine ortak olarak birlikte çalışıldığı bir kol.” Yetkili Başkan Trump’ın, eski Rus ajanının İngiltere’de zehirlenmesi nedeniyle Rus casusların sınırdışı edilmesi konusunda isteksiz olduğunu, bunun kendisini Rusya’yla karşı karşıya getireceği ve kendisini köşeye sıkıştıracağı konusunda üst düzey yetkililere yakındığını anlatıyor. Trump’ın ulusal güvenlik ekibinin Moskova’nın hesap vermesi gerektiği görüşünde olduğu ve bu nedenle de bu adımların atılması gerektiğini yazıyor. Yetkili “İşte bu derin devletin değil istikrarlı devletin işleri” ifadesini kullanıyor.