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Trump Yönetiminde Görevden Almalar Sürüyor

08.02.2020 20:10 | Son Güncelleme

Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi’nde ifade veren ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland görevden alındı

Trump Yönetiminde Görevden Almalar Sürüyor

Başkan Donald Trump'a yönelik azil soruşturması kapsamında Temsilciler Meclisi’nde ifade veren ABD'nin Avrupa Birliği Büyükelçisi Gordon Sondland görevden alındı.

Sondland, Trump'ın kendisini 'derhal görevden alma' niyeti konusunda bilgilendirildiğini kaydetti. Eski büyükelçi, Başkan Trump'a 'kendisine hizmet etme fırsatı verdiği için teşekkür ettiğini' belirtti.

Geçen Kasım ayında ifade veren Gordon Sondland, Başkan Donald Trump’ın talimatı üzerine Ukrayna konusunda Rudy Giuliani’yle birlikte çalıştığını söylemişti.

Sondland, Giuliani'nin Ukrayna'yla "pazarlık yapmak" için uğraştığını ve kendisinin de buna uymaktan başka seçeneği bulunmadığını çünkü Trump'ın bunu istediğini kaydetmişti.

Sondland, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo dahil Trump yönetiminin üst düzey üyelerini Başkan Trump’ın soruşturma konusunda Ukrayna’yla baskısıyla ilgili bilgilendirdiğini de belirtmişti.

Sondland’ın görevden alınmasından saatler önce de azil soruşturmasında ifade veren bir diğer isim olan Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilisi Alexander Vindman'ın görevine son verilmişti.

Trump yönetimindeki görevden almalar, Başkan’ın Senato yapılan azil yargılamasında, 'görevi kötüye kullanma' ve 'Kongre'nin işleyişini engelleme' suçlamalarından aklanmasının ardından geldi.

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