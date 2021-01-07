Trump Yönetimi'nde İstifa Dalgası Devam Ediyor

ABD Ulaştırma Bakanı Elaine Chao, Başkan Trump destekçilerinin ABD Kongresi'ne yönelik saldırısının ardından istifa edeceğini açıkladı.

Senato Çoğunluk Lideri Kentucky Senatörü Mitch McConnell'ın eşi olan Chao, istifasının Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağını kaydetti. Bakan Chao, Kongre'ye yönelik saldırının kendisini “Kolayca bir kenara bırakamayacak şekilde, derinden rahatsız ettiğini” dile getirdi.

ABD Kongresi'nin bir grup Trump yanlısı gösterici tarafından işgal edilmesi sonrasında Beyaz Saray’da görev yapan üst düzey bazı ulusal güvenlik yetkilileri de istifa etti. Yetkililer, yeni istifaların da gelebileceğini belirtti.

Trump'ın Çin politikasının geliştirilmesinde liderlik rolü üstlenen Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Matt Pottinger, dün yaşanan şiddet eylemleri sonrasında istifa ettiğini söyledi.

Pottinger'ın istifasını Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Avrupa ve Rusya işlerinden sorumlu kıdemli yetkilisi Ryan Tully'nin istifası izledi. Açıklamayı, adının açıklanmasını istemeyen bir başka Trump yönetimi yetkilisi yaptı.