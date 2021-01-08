Trump Yönetimi'nde İstifa Dalgası Devam Ediyor

Senato Çoğunluk Lideri Kentucky Senatörü Mitch McConnell'ın eşi olan Chao, istifasının Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağını kaydetti. Bakan Chao, Kongre'ye yönelik saldırının kendisini “Kolayca bir kenara bırakamayacak şekilde, derinden rahatsız ettiğini” dile getirdi.

Beyaz Saray'dan henüz DeVos'un istifasının kabul edilip edilmediği konusunda sorulan sorulara bir yanıt gelmedi.

8 Ocak itibarıyla geçerli olan istifasını sunduğu ve Donald Trump'a hitaben yazdığı mektupta DeVos, "Sizin söylemlerinizin yaşanan olaylara yaptığı etki konusunda yanılgıya yer yok ve bu da benim için bir dönüm noktası oldu" ifadelerini kullandı.

ABD Eğitim Bakanı Betsy DeVos da Trump yönetiminden istifa eden üst düzey isimler arasına katıldı. DeVos, gün içinde istifasını açıklayan ikinci bakan oldu.​

ABD Kongresi'nin bir grup Trump yanlısı gösterici tarafından işgal edilmesi sonrasında Beyaz Saray’da görev yapan üst düzey bazı ulusal güvenlik yetkilileri de istifa etti. Yetkililer, yeni istifaların da gelebileceğini belirtti.

Trump'ın Çin politikasının geliştirilmesinde liderlik rolü üstlenen Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Matt Pottinger, Çarşamba günü yaşanan şiddet eylemleri sonrasında istifa ettiğini söyledi.

Pottinger'ın istifasını Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Avrupa ve Rusya işlerinden sorumlu kıdemli yetkilisi Ryan Tully'nin istifası izledi. Açıklamayı, adının açıklanmasını istemeyen bir başka Trump yönetimi yetkilisi yaptı.

İkinci yetkili, Reuters haber ajansına, istifa dalgasının burada noktalanmayacağı mesajı verdi.

Trump'ın başkanlık döneminin sona ermesine iki hafta kala çok sayıda danışman, görevden ayrılma hazırlığı içine girmişti. Ancak Çarşamba günkü olaylardan sonra aniden gelen istifalar, Beyaz Saray yönetiminde görev alan yetkililerin Trump'ın, destekçilerini ABD Kongresi'ne baskın düzenlemeleri için teşvik etmesinden duydukları rahatsızlığı yansıttığı gözleniyor.