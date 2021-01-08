Trump Yönetimi'nde İstifa Dalgası Devam Ediyor

ABD Eğitim Bakanı Betsy DeVos da Trump yönetiminden istifa eden üst düzey isimler arasına katıldı. DeVos, gün içinde istifasını açıklayan ikinci bakan oldu.
ABD Ulaştırma Bakanı Elaine Chao Perşembe günü istifa edeceğini açıklayan ilk bakandı.
Yazdığı istifa mektubunda, Betsy DeVos, Kongre'ye ölçüsüz bir saldırı yapıldığını belirtti.
8 Ocak itibarıyla geçerli olan istifasını sunduğu ve Donald Trump'a hitaben yazdığı mektupta DeVos, "Sizin söylemlerinizin yaşanan olaylara yaptığı etki konusunda yanılgıya yer yok ve bu da benim için bir dönüm noktası oldu" ifadelerini kullandı.
Beyaz Saray'dan henüz DeVos'un istifasının kabul edilip edilmediği konusunda sorulan sorulara bir yanıt gelmedi.
Kabineden istifa eden ilk isim: Elaine Chao
ABD Ulaştırma Bakanı Elaine Chao, Başkan Trump destekçilerinin ABD Kongresi'ne yönelik saldırısının ardından istifa edeceğini açıklayan ilk bakan oldu.
Senato Çoğunluk Lideri Kentucky Senatörü Mitch McConnell'ın eşi olan Chao, istifasının Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağını kaydetti. Bakan Chao, Kongre'ye yönelik saldırının kendisini “Kolayca bir kenara bırakamayacak şekilde, derinden rahatsız ettiğini” dile getirdi.
ABD Kongresi'nin bir grup Trump yanlısı gösterici tarafından işgal edilmesi sonrasında Beyaz Saray’da görev yapan üst düzey bazı ulusal güvenlik yetkilileri de istifa etti. Yetkililer, yeni istifaların da gelebileceğini belirtti.
Trump'ın Çin politikasının geliştirilmesinde liderlik rolü üstlenen Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Matt Pottinger, Çarşamba günü yaşanan şiddet eylemleri sonrasında istifa ettiğini söyledi.
Pottinger'ın istifasını Ulusal Güvenlik Konseyi'nin Avrupa ve Rusya işlerinden sorumlu kıdemli yetkilisi Ryan Tully'nin istifası izledi. Açıklamayı, adının açıklanmasını istemeyen bir başka Trump yönetimi yetkilisi yaptı.
İkinci yetkili, Reuters haber ajansına, istifa dalgasının burada noktalanmayacağı mesajı verdi.
Trump'ın başkanlık döneminin sona ermesine iki hafta kala çok sayıda danışman, görevden ayrılma hazırlığı içine girmişti. Ancak Çarşamba günkü olaylardan sonra aniden gelen istifalar, Beyaz Saray yönetiminde görev alan yetkililerin Trump'ın, destekçilerini ABD Kongresi'ne baskın düzenlemeleri için teşvik etmesinden duydukları rahatsızlığı yansıttığı gözleniyor.
İstifa eden Trump yönetimi yetkililerinden, eski Beyaz Saray Genel Sekreter Vekili ve Amerika'nın Kuzey İrlanda Temsilcisi Mick Mulvaney, CNBC televizyonuna yaptığı açıklamada, “Önümüzdeki 24 ila 48 saat içinde istifalarını sunan dostlarımın sayısının artması beni şaşırtmayacak” dedi.
Öte yandan adının açıklanmasını istemeyen yetkililerden biri, Ulusal Güvenlik Konseyi'nden yeni istifaların gelmesinin olası olduğuna işaret etti. Federal hükümet daireleri arasındaki Amerikan dış politika önceliklerinin eşgüdümünü sağlayan ve yabancı hükümetlerle yakın ilişki içinde olan Ulusal Güvenlik Konseyi'nden gelecek istifalar, iktidarın Joe Biden'a geçişi sürecinde ulusal güvenliğe ilişkin soru işaretlerinin ortaya çıkmasına yol açabilir.
Dış tehditlere karşı önlem
Reuters haber ajansına açıklama yapan yetkililerden biri, Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Matt Pottinger'ın patronu konumundaki Ulusal Güvenlik Danışmanı Robert O'Brien'ın ise istifa etmek gibi bir niyetinin olmadığını kaydetti.
Yetkili, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı, Maliye Bakanlığı, istihbarat örgütleri ve Ulusal Güvenlik Konseyi içinde güçlü bir güvenlik ekibinin görevinin başında olduğunu söyledi.
Yetkili, bu ekibin, Joe Biden'ın yemin ederek göreve başlamasından önce Amerika'ya yönelik dış kaynaklı tehditler olmadığından emin olmak için çalıştığının altını çizdi.
Yetkili, Robert O'Brien'ın, Biden'ın ulusal güvenlik ekibiyle devir teslim sürecini tamamlamak için başkanlık seçimlerinden sonra da Matt Pottinger'a görevde kalması çağrısında bulunduğunu belirtti.
Trump'ı kendini etrafından giderek daha çok tecrit ettiğini söyleyen yetkili, ettikleri anayasal yemine bağlı kalan ulusal güvenlik ekiplerinin, Biden'ın yemin töreninin yapılacağı 20 Ocak'a kadar görevlerinin başında kalacağını, sonrasında yetkiyi yeni başkana teslim edeceklerini kaydetti.