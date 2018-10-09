Trump Yönetimi’nde Sürpriz İstifa

Trump Yönetimi’nin uluslararası diplomasideki yüzü olan Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley istifa etti. İsitfa sebebi henüz net değil. Haley’nin görevinden istifa edeceğini çalışanlarıyla bu sabah paylaştığı belirtiliyor.
Nikki Haley Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi platformunda özellikle Rusya ve insan hakları konusunda lafını sakınmayan bir yetkiliydi. Suriye’de Rusya varlığına ilişkin sert ifadeleriyle dikkat çekmişti. Nikki Haley’nin istifasının zamanlaması Washington’da diplomasi çevrelerinde genel olarak sürpriz olarak karşılandı. Nikki Haley’nin yerine kimin geleceği ile henüz belirsiz.
Trump Yönetimi’nden bir yetkili geçtiğimiz ay New York Times için bir makale kaleme almış, makalede Başkan Trump’ın ulubir makale kaleme almış, makalede Başkan Trump’ın ulusal güvenliğe tehdit içerebilecek davranışlarını yönetim içinde bazı yetkililerin engellemeye çalıştığını iddia etmişti.
O makalenin ardından Nikki Haley Washington Post gazetesi için bir makale yazmış, o makalede kendilerini Trump yönetimi içinde bir direniş grubu olarak tanımlayan üst düzey yetkiliye karşı çıkmış, “Yönetimin çoğu kararını destekliyorum ama Başkan’la da her şeyde hemfikir olmuyorum” diye yazmıştı.
Trump yönetiminden son dönemde Birleşmiş Milletler bünyesinde gelen hamleler dikkat çekmişti. Trump yönetimi İsrail’e yönelik eleştirileriyle bilinen Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi’nden çekildi. BM bünyesinde bulunan UNRWA (UN Relief and Work Agency) üzerinden Filistinli mültecilere yapılan yardımların kesilmesi kararını almıştı.
Başkan Donald Trump Eylül ayında yapılan BM Genel Kurulu sırasında yaptığı konuşmada devletlerin egemenlik haklarına vurgu yapmış, Amerika’nın diğer ülkelerden de aynısını beklediğini söyleyerek uluslararası toplumda Amerika’nın dünya meselelerindeki rolünden ziyade “Önce Amerika” yaklaşımının altını çizmişti.
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