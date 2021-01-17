Trump Yönetiminden Art Arda Federal İdam İnfazları

Geçen yıldan bu yana federal düzeyde idam edilen 13’üncü mahkum Higgs’in son sözlerinin, “Masum bir adam olduğumu söylemek istiyorum. Cinayetleri ben işlemedim” olduğu belirtiliyor.

Trump, son 120 yıldır en fazla federal idam cezasının infazını sağlayan başkan olarak tarihe geçti.

Adalet Bakanlığı federal düzeyde idam cezalarının infazıyla ilgili kararı geçen yıl almıştı. Bu karar öncesinde en son federal infaz 17 yıl önce gerçekleştirilmişti. Trump’ın görevi devretmesine günler kala son federal idam da infaz edildi.

Indiana eyaletinin Terre Haute kentindeki federal cezaevinde bu hafta içinde zehirli iğneyle idam edilen üçüncü mahkum olan Dustin Higgs, 1996 yılında üç kadını öldürmek suçundan ceza almıştı.

Son 120 yıl içinde başkanlık döneminde en fazla federal idam cezası infaz eden başkan, Trump oldu. Biden ise federal idam cezalarına karşı.

ABD Başkanı Donald Trump yönetimi, görevin Joe Biden’a devredilmesine bir haftadan az bir süre kala, 17 yıl sonra geçen yıl devreye sokulan federal idamların sonuncusunu da gerçekleştirdi.

Trump yönetiminin son infaz ettiği Higgs, 1996 yılında, 19, 21 ve 23 yaşlarında üç genç kadının kaçırılıp öldürülmesinden sorumlu tutulmuştu. Higgs’in avukatları ise, kadınların kaçırılmasında rol alan ve silahı ateşleyip cinayeti işleyen Willis Haynes’e müebbet hapis cezası verilirken Higgs’in idam cezası almasının ‘keyfi’ olduğunu savunuyor.

Biden’dan federal infazları kaldırma işareti

Trump yönetiminde 2020 yılında idam edilen mahkumların sayısı son 56 yıl boyunca gerçekleşen federal idamların toplamından daha fazla. İdam cezasına mahkum edilen yaklaşık 50 kişi daha cezaevinde ancak seçilmiş başkan Joe Biden federal düzeyde idam cezasını kaldıracağının işaretini veriyor.

İdam cezası alan tek kadın mahkum Lisa Montgomery de Çarşamba günü idam edildi. Montgomery, hamile bir kadının karnını kesip, bebeğin kendisinin olduğunu iddia etmekle suçlanıyordu. Montgomery yaklaşık 70 yıl içinde idam edilen ilk kadın mahkum oldu.

1800’li yılların sonunda, Başkan Grover Cleveland’in döneminden bu yana başkanlığın devredildiği süreçte federal idam cezası infaz edilmemişti. İdam Cezası Bilgi Merkezi’nin verilerine göre, Cleveland’in ikinci dönem başkanlık yaptığı 1896’da federal düzeyde idam edilen sivil mahkumlar bir yıl öncesine göre ikiye katlanmıştı.

