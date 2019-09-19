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Trump Yönetiminden California’nın Çevreci Araç Uygulamasına Darbe 

19.09.2019 19:44 | Son Güncelleme

Trump yönetimi Perşembe günü California eyaletinin araçların egzoz emisyonu standartlarını belirleme yetkisini elinden alacağını açıkladı. Bu kararın ABD’de motorlu araçların geleceği ve eyaletlerin yetkileri konusunda büyük bir yasal mücadeleye neden olacağı sanılıyor

Trump Yönetiminden California’nın Çevreci Araç Uygulamasına Darbe 

Trump yönetimi Perşembe günü California eyaletinin araçların egzoz emisyonu standartlarını belirleme yetkisini elinden alacağını açıkladı. Bu kararın ABD’de motorlu araçların geleceği ve eyaletlerin yetkileri konusunda büyük bir yasal mücadeleye neden olacağı sanılıyor.

Çevre Koruma Dairesi (EPA) Başkanı Andrew Wheeler, kararın ülke genelinde otomobil sektörü için çok ihtiyaç duyulan daha net düzenlemelerin oluşmasını sağlayacağını söyledi.

California’nın mevcut daha sıkı araç emisyonu kuralları bir düzine başka eyalette de geçerli. ABD otomobil satışlarının yüzde 40’tan fazlası bu eyaletlerde yapılıyor.

Ulaştırma Bakanı Elaine Chao yaptığı açıklamada hiçbir eyaletin ülkenin yasalarının üstünde olmadığını ve hiçbir eyaletin ülkenin kalanına kendi politikalarını dayatma hakkı olmadığını söyledi.

Obama dönemi egzoz kirliliği kuralları otomobil üreticilerinin 2025’e kadar galon başına 75 kilometre yakıt tasarrufu sağlayacak araçlar üretmesini öngörüyor. Böylece bu araçların ömrü boyunca karbon diyoksit kirliliğinin 6 milyar ton azaltılmasını sağlamak hedefleniyordu. Ancak Trump yönetimi tarafından önerilen düzenleme bu gerekliliği 2026’ya kadar 59 kilometreye çekiyor.

Trump planlanan bu adımı tüketiciler için bir kazanç olarak değerlendirdi ve araçların federal düzenlemeler kapsamında daha ucuz ve daha güvenli olması gerektiğini söyledi.

Californialı yetkililerse federal hükümetin eyaletin araç emisyonları konusunda kendi standartlarını koyma yetkilerini kısıtlama amacıyla atacağı adımlarla mahkemede mücadele edeceğini söyledi.

California Valisi Gavin Newsom, California Başsavcısı Xavier Becerra ve eyaletin temiz hava kurulu başkanı Mary Nichols Trump’ın bu hamlesinin kamu sağlığını tehdit edeceğini ve ABD otomobil sektörünü elektrikli araç üretimi konusunda küresel rekabetin dışında bırakacağını söyledi.

Otomobil üreticileriyse arada kalmış durumda.

California’nın elektrikli araç kurallarının maliyetinin yüksek olmasından kaygılanan otomobil üreticileri bir yandan da emisyon kuralları konusunda Avrupa ve Çin’in baskısı altında.

General Motors, Toyota, Volkswagen, Ford ve diğer firmaları temsil eden Otomobil Üreticileri Birliği ise Trump’ın hamlesiyle ilgili henüz yorum yapmadı.

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