Trump Yönetiminden Küba’ya Yeni Seyahat Kısıtlamaları

Trump yönetimi Salı günü ABD’den Küba’ya seyahatlere yeni kısıtlamalar getirdi. Yeni kısıtlamalar yolcu gemilerini de kapsıyor. Washington, yaptırımlarla Venezuela’da Nicolas Maduro’ya verdiği desteği çekmesi için Küba’nın komünist rejimine baskı uyguluyor.
ABD’nin yıllardır uyguladığı ambargonun sıkılaştırılmasının Karayipler’in en büyük adası olan Küba’nın zaten zor durumda olan ekonomisini daha da zora sokacağı belirtiliyor. Ayrıca bu durumun 2014-2016 arasında soğuk savaş döneminin iki düşmanı arasında yaşanan yumuşama döneminde Küba’yla iş ilişkileri kuran seyahat firmalarını da olumsuz etkilemesi bekleniyor.
Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ABD’nin bundan böyle Küba’ya yolcu gemileriyle, yatlarla ve özel ya da kurumsal uçaklarla gidenlere vize verilmeyeceği bildirildi.
Ayrıca yasaklar kapsamına girmeyen en popüler Küba seyahati seçeneklerinden eğitim amaçlı grup turlarına da izin verilmeyeceği belirtildi.
Trump yönetimi, hem eski Başkan Obama döneminde ABD ve Küba arasında yaşanan yakınlaşmadan geri adım atma çabası hem de Latin Amerika’da sosyalizme karşı açtığı geniş kapsamlı savaş kapsamında Nisan ayında yeni kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.
Küba uzmanları, yeni kısıtlamaların gelecek yıl yapılacak başkanlık seçimlerinin öncesine gelmesinin nedeninin kararsız eyaletlerden Florida’da yaşayan çok sayıda Kübalı Amerikalı’nın Havana’ya yönelik katı tutumu destekliyor olması olduğunu söylüyor.
Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton Twitter’dan paylaştığı mesajda “Yönetim Başkan’ın Küba politikasını Küba’ya örtülü turizme son vererek ve gemilere kısıtlamalar getirerek uygluyor” dedi. John Bolton “tiranlık troykası” olarak adlandırdığı Küba, Venezuela ve Nikaragua’yı hedef alan politikanın öncülüğünü yapıyor.
Küba Dışişleri Bakanı Bruno Rodrigez uluslararası kanuna aykırı olduğunu söyleyerek kararı kınadı ve Twitter mesajında ‘‘Bir kez daha başarısız olacaklar’’ ifadelerini kullandı.
Trump yönetimi Küba’ya ikinci kez seyahat alanında kısıtlamalar getirmiş oldu. Kısıtlamalar Küba’da yeni yeni gelişen özel sektöre de sekte vuruyor.
Küba’nın başkenti Havanda’daki bir restoranın sahibi olan Miguel Angel Morales “Yeni bir sert darbe. Bizim yaptığımız işin yüzde 50’si tur gemilerinden geliyor” şeklinde konuştu.
Trump yönetimi son yıllarda azalan Venezuela yardımı ve ihracatla karşı karşıya kalan Küba’nın ekonomiyi ayakta tutumasına yardımcı olan iki alanı yani turizm ve yatırımı hedef alıyor.
Trump yönetimi geçtiğimiz ay da Küba’da 1959’daki devrimden sonra el konulan ABD’lilerin mülklerinin kullanılması konusunda yabancı şirketlere dava açılmasının önünü açmıştı.
Diğer taraftan eski Başkan Obama’nın kısıtlamaları hafifletmesinin ardından ticari uçuşların ve gemi seyahatlerinin yeniden başlamasıyla Küba’ya seyahat son yıllarda patlama yaptı.
Obama’nın girişimiyle adaya en çok turist gönderen ülke Kanada’nın ardından ABD oldu. Amerikalı turistlerin çoğu yolcu gemileriyle seyahat ediyor.
Küba hükümetine göre, Ocak ve Mart ayları arasında 257 bin 500 Kübalı olmayan ABD vatandaşı adayı ziyaret etti, bunların yüzde 55’i yolcu gemileriyle Küba’ya gitti.
Ancak Küba hükümeti bu seyahatlerin önemli kısmının turizm yasağıyla çelişkili olarak eğitim değil turistik amaçlı olduğunu bildirdi.
Ancak Küba seyahat uzmanları Küba’ya seyahatin yolcu gemileriyle olmasa bile yine mümkün olacağını söylüyor.
Küba’ya her yıl yüzlerce kişilik gruplar taşıyan Küba Eğitim Seyahati adlı şirketin başkanı Collin Laverty’ye göre henüz Küba’ya yasal olarak seyahat etmenin hala bazı yolları var. Ticari uçuşlar kaldırılmış değil ve önceden yapılan rezervasyonların da iptali söz konusu değil.
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