Trump Yönetiminden Küba’ya Yeni Seyahat Kısıtlamaları

Trump yönetimi Salı günü ABD’den Küba’ya seyahatlere yeni kısıtlamalar getirdi. Yeni kısıtlamalar yolcu gemilerini de kapsıyor. Washington, yaptırımlarla Venezuela’da Nicolas Maduro’ya verdiği desteği çekmesi için Küba’nın komünist rejimine baskı uyguluyor.

ABD’nin yıllardır uyguladığı ambargonun sıkılaştırılmasının Karayipler’in en büyük adası olan Küba’nın zaten zor durumda olan ekonomisini daha da zora sokacağı belirtiliyor. Ayrıca bu durumun 2014-2016 arasında soğuk savaş döneminin iki düşmanı arasında yaşanan yumuşama döneminde Küba’yla iş ilişkileri kuran seyahat firmalarını da olumsuz etkilemesi bekleniyor.

Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada ABD’nin bundan böyle Küba’ya yolcu gemileriyle, yatlarla ve özel ya da kurumsal uçaklarla gidenlere vize verilmeyeceği bildirildi.

Ayrıca yasaklar kapsamına girmeyen en popüler Küba seyahati seçeneklerinden eğitim amaçlı grup turlarına da izin verilmeyeceği belirtildi.

Trump yönetimi, hem eski Başkan Obama döneminde ABD ve Küba arasında yaşanan yakınlaşmadan geri adım atma çabası hem de Latin Amerika’da sosyalizme karşı açtığı geniş kapsamlı savaş kapsamında Nisan ayında yeni kısıtlamalar getirdiğini açıklamıştı.