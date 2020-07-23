Trump Yönetiminden “Operasyon Efsane” Adımı

Amerika Başkanı Donald Trump, “Operasyon Efsane” kapsamında şiddet olaylarının yaşandığı üç kente daha federal kolluk kuvvetlerinin gönderileceğini açıkladı. ABD Başkanı Trump, Çarşamba günü Adalet Bakanı William Barr’ın da katıldığı Beyaz Saray’da düzenlediği basın toplantısında Chicago, Albuquerque ve Kansas City’ye federal kolluk güçlerinin gönderileceğini belirtti. Basın toplantısında bu adım, “Federal kolluk kuvvetlerinin şiddet suçlarıyla mücadele için eyalet ve yerel güvenlik güçleriyle birlikte çalıştığı, sistematik ve koordineli bir girişim” olarak nitelendi. ABD’de ırkçılık ve polis şiddetinin protesto edildiği gösteriler ve yaşanan olaylar sırasında yerel yönetimlerle gerginlik yaşayan ABD Başkanı, ‘’kanun ve nizam’’ söylemini basın toplantısında sürdürdü. ‘’Son haftalarda polis teşkilatımızın lağvedilmesi, bütçesinin kesilmesi amacıyla radikal sol bir hareket başlatıldı’’ diyen Trump, ‘’silahlı saldırı, cinayet ve korkunç suçlar’’ olarak nitelediği olaylardan da bu grubu sorumlu tuttu.

ABD Başkanı Trump, “Daha fazla kan dökülmemeli. Chicago’ya yüzlerce birlik göndereceğiz. Suçluları bulacak, yargılayacak, hapse atacağız. Devreye girmekten başka şansımız yok” dedi. Amerika Başkanı, “Chicago ve ihtiyaç duyan diğer kentlere sesleniyorum. Yardım yolda. Suçluları bulacağız, yargılayacağız ve hapsedeceğiz. Yıllarca orada kalacaklar” diye konuştu. Trump operasyon kapsamında Adalet Bakanlığı’nın söz konusu kentlere daha fazla polis göndermek üzere 61 milyon dolarlık kaynak ayırdığını söyledi. Basın toplantısında operasyona adını veren çocuğun ailesi de vardı "Operasyon Efsane", adını Kansas City'deki şiddet olayları sırasında evinde uyurken isabet eden bir kurşunla hayatını kaybeden 4 yaşındaki LeGend Taliferro’dan alıyor. "Legend" kelimesi İngilizce'de "efsane" anlamına geliyor. Trump’ın açıklamasıyla, Federal güvenlik güçlerinin hali hazırda Missouri eyaletinin Kansas City’de, Illinois’in en büyük kentlerinden Chicago ve New Mexico’nun Albuquerque kentinde görevlendirildiğini açıklandı.