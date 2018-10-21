Trump Yönetiminden Riyad'a Mesaj

ABD Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Suudi Arabistan’ın muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesiyle ilgili açıklaması için “İyi bir ilk adım ancak yetersiz” dedi. Mnuchin, Riyad’a karşı ABD’nin yaptırım kararı almasını tartışmak için ise erken olduğunu söyledi.

Trump yönetiminin önemli isimlerinden Maliye Bakanı Steven Mnuchin, Suudi muhalif Cemal Kaşıkçı’nın öldürülmesi ve Riyad’ın açıklamaları ile ilgili konuştu.

Kudüs ziyaretinde gazetecilere açıklama yapan Mnuchin, “Yaptırımlarla ilgili yorum yapmak için erken olur. Açıkçası soruşturma derinleşene ve ne olduğu tam ortaya çıkana kadar herhangi bir konuda yorum yapmak için erken” dedi.

Mnuchin, ABD’nin Suudi yatırım zirvesine katılmayacağını doğrulasa da Riyad ziyaretini iptal etmedi. Maliye Bakanı, teröre mali destekle mücadele için planlanan görüşmelerin gerçekleşeceğini söyledi. Görüşülecek bir başka konu da Washington’un İran’a yeniden yaptırım uygulamakla ilgili planları olacak.

Öte yandan İngiltere’nin Avrupa Birliği’nden ayrılma süreci Brexit’ten sorumlu bakanı Dominic Raab, Suudi Arabistan’ın açıklamasının güvenilir olmadığını söyledi.

İngiliz yayın kuruluşu BBC’ye konuşan Raab, Avrupa hükümetlerinin Riyad’ın açıklamalarına karşı tavrının daha zorlayıcı olduğunu da belirtti.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire de, Riyad yönetiminin yaşananları açıklamasını olumlu bir gelişme olarak karşıladıklarını, ancak soruşturmanın tüm yönleriyle şeffaf bir şekilde yürütülmesi gerektiğini dile getirdi.

